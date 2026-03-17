Фронтменът на „Металика“ Джеймс Хетфийлд направи едно от най-нестандартните и зрелищни предложения за брак, които сме виждали напоследък. 62-годишният музикант се сгоди за приятелката си Адриана Джилет под вода и в компанията на китови акули.

Тя каза „Да“!

Новината беше обявена в официалния Инстаграм профил на групата, където беше публикувана снимка от необичайното предложение. Двамата са облечени в екипировка за гмуркане, а Хетфийлд държи табелка с надпис: „Адриана Джилет, ще се омъжиш ли за мен?“. Адриана от своя страна позира с кутийка за пръстен и показва палец нагоре – ясен знак, че е казала „да“.

„Тя каза „да“!“, написаха от „Металика“ под кадъра.

Снимка: Instagram/Getty Images

Самата Адриана също сподели щастливата новина в профила си, като разкри повече детайли около романтичния жест. Оказва се, че предложението е било част от специална изненада за рождения ѝ ден, по време на екзотично пътуване и плуване с китови акули.

„Най-добрата изненада за рождения ден. Плуване с китови акули в петък 13-ти, с най-уникалното, специално и романтично предложение, което една Риба може да си представи“, написа тя. „В море, пълно с риби, ние се намерихме.“

Адриана често споделя моменти от съвместния им живот в социалните мрежи – от пътувания по света до концерти и време със семейството. В предишни публикации тя описва Хетфийлд като „любовта на живота си“ и „човекът, който я прави най-щастливата“. Двамата имат разлика от 16 години във възрастта – той е на 62, а тя - на 46 г.

Снимка: Instagram/Getty Images

Джеймс Хетфийлд беше женен за Франческа Хетфийлд от 1997 г., но двамата обявиха развода си през 2022 г. след 25-годишен брак. Те имат три деца – дъщери Кали и Марчела и син Кастор.

Коя е Адриана Джилет – жената до Джеймс Хетфийлд?

Адриана Джилет не е просто половинката на фронтмена на „Металика“ – тя има впечатляваща и многопластова кариера. Родена в Лондон, Великобритания, тя получава образованието си в един от най-престижните университети в света – Оксфорд. Професионалният ѝ път започва в журналистиката, където работи като кореспондент за британското издание The Times.

В тази роля Джилет отразява редица значими международни събития, сред които Сирийската гражданска война и Арабската пролет. Благодарение на своя талант и отдаденост, тя печели престижни отличия, включително British Journalism Award.

Снимка: Instagram/Getty Images

Освен журналист, Адриана е и активист, който открито защитава свободата на словото и човешките права – каузи, които заемат важно място в живота ѝ. След успешната си кариера в медиите, тя насочва вниманието си към модата, където също успява да се изяви – този път като моден дизайнер.

46-годишната Адриана също е била женена и има 3 деца.

Междувременно „Металика“ се готвят за европейската част на турнето си M72, което започва на 9 май в Атина и ще премине през градове като Лондон, Дъблин, Берлин, Цюрих, Будапеща и Болоня.

Разгледайте снимките в Галерията.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER