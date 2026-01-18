Представете си мъж, който е толкова убеден, че е открил жената на живота си, че е готов да чуе „НЕ“ десетки пъти, без това да сломи духа му. За повечето дори един отказ би дал знак за край, но за Стивън Грейг всяко „НЕ“ е просто стъпка към голямото „ДА“. Пътят му към олтара отнема цели седем години и точно 43 неуспешни опита.

Едно голямо „ДА“ в сърцето на Великобритания

Главните герои в това необичайно предложение за брак са британците Стивън Грейг и Естел Дженкинс. Всичко започва преди близо десетилетие, когато Стивън за първи път пада на колене с пръстен в ръка. Естел му казва „НЕ“, но не заради липса на чувства, а защото се чувства щастлива в настоящия момент и не изпитва нужда от официален подпис, съобщава People.

43 пъти „НЕ“

Стивън обаче не се отказва. През следващите седем години той превръща предлагането на брак в свой личен ритуал. Прави го по време на почивки, на семейни вечери, на Коледа и дори в съвсем обикновени делнични дни. Общият брой на опитите му достига невероятните 43 пъти. За двойката това се превръща в забавна игра – тя знае, че той ще попита, а той знае, че тя ще се засмее и ще откаже.

Големият обрат при опит номер 44

Всичко се променя по време на почивка в Тенерифе. Стивън решава да опита за 44-ти път, без да подозира, че моментът най-накрая е дошъл. На въпроса „Ще се омъжиш ли за мен?“, Естел най-накрая произнася заветното „ДА“. Тя признава, че търпението и непоколебимостта на Стивън са я убедили, че е време да предприемат следващата крачка.

„Той никога не ме притисна, просто ми показваше всеки ден колко много ме иска“, споделя тя през сълзи от щастие.

Сватба след десетилетие чакане

Стивън и Естел вече са женени, а сватбата им също не е обикновена, точно като предложението, което продължава години наред. Вместо с бяла рокля, Естел се облича с черна, а Стивън не е в официален костюм, а с панталон и черна риза.

С граждански брак или живот на семейни начала - вижте какво предпочитат българите:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER