37-годишната Ели Колсън от Великобротания дълго е вярвала, че майчинството е нейна съдба, а дори е била сгодена и почти се омъжила. Въпреки че сватбата ѝ вече е била планувана и платена, Колсън признава, че нещо не е било както трябва.
Когато връзката приключва, тя усеща огромно облекчение — осъзнавайки, че „мечтаното бъдеще“ е било всъщност просто натиск от обществото.
„Когато приятелите и семейството ми започнаха да се женят и да имат деца, това още повече затвърди факта, че решението, което взех е правилно“, казва Колсън пред Newsweek.
На 29 години Ели среща сегашния си партньор Карл. Още в началото си говорят открито — никакви сватби и деца.
И двамата са интроверти и знаят, че бъдещето им не включва щъкащи малки човечета. След осем години заедно те са щастливи без деца — глезят кучетата си, пътуват много и се наслаждават на подреден и спокоен дом.
Наскоро Колсън стана популярна в TikTok, като сподели своите 10 причини, поради които е горда, че остава без деца — от нежеланието да ражда и желанието да се фокусира върху кариерата си, до избягването на психическото натоварване, което децата носят.
Ето ги и 10-те причини, поради които жената не иска деца:
- Харча парите си за мен и само за мен (и за кучетата ми, разбира се). Не искам да „финансирам“ деца! И със сигурност не искам да се отказвам от нещата, които искам, заради тях.
- Не желая раждане, да рискувам живота си, за да се появи дете на този свят, изобщо не си струва.
- Кучетата ми са достатъчни, не са деца, но за времето и парите, които им отделям, могат и за такива да минат!
- Мисълта „децата щяха да направят тази почивка по-добра“ никога не ми е минавала през главата. Обичаме да обикаляме света заедно без деца.
- Днешното общество е ужасно, кой иска да отглежда дете в такава несигурност? Аз не!
- Животът е достатъчно забързан, обожавам да си стоя вкъщи, със запалени свещи, да чета книга в тишина. Блаженство.
- Животът ти вече не е твой, става живот на училищни курсове, извънкласни дейности и детски партита.
- Обичам нетбол, вдигане на тежести и туризъм — кога бих намерила време да тренирам редовно и ефективно с деца?
- Фактът, че жените (обикновено) трябва да жертват кариерата си за майчинство, не ми харесва, аз съм работлива и не искам децата да ми пречат.
- Аз съм забавната леля, тази, която не ѝ пука! Майчинството просто не е за мен.
Видеото ѝ събра над милион гледания и 60 хиляди харесвания и над 8000 коментара. Разбира се, не закъсняват и критиките — някои я наричат егоистка или я питат кой ще се грижи за нея, когато остарее. Но Ели не се впечатлява.
Тя допълва, че психическото натоварване от жонглирането между домакинство, работа и деца би се отразило тежко както на нея, така и на психичното здраве на Карл.
Откакто TikTok клипът ѝ стана популярен, с нея се свързват много други хора, избрали живот без деца.
„Общественият натиск вече не е толкова силен, колкото преди, но мисленето все още е старомодно — жените все още се очаква да бъдат домакини,“ казва тя.
