37-годишната Ели Колсън от Великобротания дълго е вярвала, че майчинството е нейна съдба, а дори е била сгодена и почти се омъжила. Въпреки че сватбата ѝ вече е била планувана и платена, Колсън признава, че нещо не е било както трябва.

Когато връзката приключва, тя усеща огромно облекчение — осъзнавайки, че „мечтаното бъдеще“ е било всъщност просто натиск от обществото.

„Когато приятелите и семейството ми започнаха да се женят и да имат деца, това още повече затвърди факта, че решението, което взех е правилно“, казва Колсън пред Newsweek.

На 29 години Ели среща сегашния си партньор Карл. Още в началото си говорят открито — никакви сватби и деца.

И двамата са интроверти и знаят, че бъдещето им не включва щъкащи малки човечета. След осем години заедно те са щастливи без деца — глезят кучетата си, пътуват много и се наслаждават на подреден и спокоен дом.

Наскоро Колсън стана популярна в TikTok, като сподели своите 10 причини, поради които е горда, че остава без деца — от нежеланието да ражда и желанието да се фокусира върху кариерата си, до избягването на психическото натоварване, което децата носят.

Ето ги и 10-те причини, поради които жената не иска деца:

Харча парите си за мен и само за мен (и за кучетата ми, разбира се). Не искам да „финансирам“ деца! И със сигурност не искам да се отказвам от нещата, които искам, заради тях.

Не желая раждане, да рискувам живота си, за да се появи дете на този свят, изобщо не си струва.

Кучетата ми са достатъчни, не са деца, но за времето и парите, които им отделям, могат и за такива да минат!

Мисълта „децата щяха да направят тази почивка по-добра“ никога не ми е минавала през главата. Обичаме да обикаляме света заедно без деца.

Днешното общество е ужасно, кой иска да отглежда дете в такава несигурност? Аз не!

Животът е достатъчно забързан, обожавам да си стоя вкъщи, със запалени свещи, да чета книга в тишина. Блаженство.

Животът ти вече не е твой, става живот на училищни курсове, извънкласни дейности и детски партита.

Обичам нетбол, вдигане на тежести и туризъм — кога бих намерила време да тренирам редовно и ефективно с деца?

Фактът, че жените (обикновено) трябва да жертват кариерата си за майчинство, не ми харесва, аз съм работлива и не искам децата да ми пречат.

Аз съм забавната леля, тази, която не ѝ пука! Майчинството просто не е за мен.

Видеото ѝ събра над милион гледания и 60 хиляди харесвания и над 8000 коментара. Разбира се, не закъсняват и критиките — някои я наричат егоистка или я питат кой ще се грижи за нея, когато остарее. Но Ели не се впечатлява.

Тя допълва, че психическото натоварване от жонглирането между домакинство, работа и деца би се отразило тежко както на нея, така и на психичното здраве на Карл.

Откакто TikTok клипът ѝ стана популярен, с нея се свързват много други хора, избрали живот без деца.

„Общественият натиск вече не е толкова силен, колкото преди, но мисленето все още е старомодно — жените все още се очаква да бъдат домакини,“ казва тя.

