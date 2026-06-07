На 7 юни 1980 г. в Лос Анджелис света напуска един най-противоречивите съвременни писатели - Хенри Милър, станал световноизвестен с автобиографичните, еротични и философски романи "Тропика на Рака", "Тропика на Козирога" и "Черна пролет", които пише през 30-те години на миналия век в Париж.

Днес се навършват 46 години от смъртта на Хенри Милър, а ние почитаме живота и творчеството на американския автор с избрани цитати от "Тропика на Рака".

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"Ракът на времето ни разяжда. Нашите герои отдавна са извършили самоубийство или понастоящем се самоубиват. Значи не Времето, а Безвремието е героят. Трябва да тръгнем всички в крак, сплотено към затвора на смъртта. Спасение няма. Времето няма да се промени."

"Хаосът е партитурата, върху която е написана действителността."

"Човек, който никога не е бил измъчван от невроза, не може да има реална представа за страданието."

"Човек е в състояние да спи почти навсякъде, но трябва да има място, където да работи. Дори да не създава шедьовър. Даже слабият роман изисква стол за сядане и уединение."

"Нямам пари, нямам средства за прехрана, нямам надежди. Аз съм най-щастливият човек на Земята."

Снимка: Getty Images

"Идеите трябва да бъдат съчетани с действие. Ако в тях няма секс и жизненост, няма и действие."

"Би трябвало да съм богат и да имам секретарка, на която да диктувам в движение, защото най-интересните мисли винаги ми идват, когато съм далеч от пишещата машина."

"Всичко, което може да бъде обуздано с интелект и спокойствие, принадлежи на черупката, но устременият към съзидание човек винаги се гмурка под нея, към отворената рана, към гниещия безсрамен ужас… По-безсрамно от всичко е бездействието. Парализата е по-неприлична от най-мръсната псувня."

"Думите са самота. Снощи оставих за теб две думи на масата - ти ги покри с лактите си."

"Смисълът на изкуството е в това да стигаш до край. Ако започнеш с барабаните, трябва да завършиш с динамит или тринитротолуол."