На 7 юни рожден ден празнуват три популярни личности от различни сфери на изкуството и спорта – актрисата Луиза Григорова-Макариев, бившата тенисистка Анна Курникова и холивудската звезда Лиъм Нийсън. И тримата са представители на зодия Близнаци – знак, свързван с комуникативност, адаптивност и силно любопитство към света.

Луиза Григорова-Макариев е родена на 7 юни 1990 г. и е сред най-разпознаваемите български актриси. Добива популярност с ролята си на Алекс в сериала „Стъклен дом“ Преди да се насочи към актьорството, тя работи като модел и снима кампании в Азия и Европа.

Тя е омъжена за режисьора Мартин Макариев. Двамата имат син – Бран, роден през 2020 г., и често споделят, че семейството е центърът на живота им.

Снимка: Instagram

На същата дата е родена и Анна Курникова (1981 г.) – една от най-популярните тенисистки в света в края на 90-те и началото на новия век. Макар да не печели титла от Големия шлем на сингъл, тя достига до световния елит и се превръща в глобална знаменитост.

Бившата тенисистка е във връзка с испанския певец Енрике Иглесиас от повече от две десетилетия. Двамата имат три деца – близнаците Николас и Луси, родени през 2017 г., и дъщеря Мери, родена през 2020 г.

Снимка: Instagram/Getty Images

На 7 юни е роден и Лиъм Нийсън (1952 г.) – номинираният за „Оскар“ актьор от Северна Ирландия, познат с ролите си в „Списъкът на Шиндлер“, „Твърде лично“ („Taken“) и поредицата „Междузвездни войни“. Любопитен факт е, че преди да стане актьор, той се занимава активно с бокс и дори печели младежки титли в родината си.

Нийсън е бил женен за актрисата Наташа Ричардсън, с която има двама сина – Мишел и Даниел. След трагичната ѝ смърт през 2009 г. при инцидент по време на ски ваканция, актьорът се оттегля от публични връзки за дълъг период и рядко говори за личния си живот.