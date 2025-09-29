Актрисата Луиза Григорова има специален повод за празнуване! Нейният син Бран навърши 5 години.

Луиза Григорова, която е омъжена за режисьора Мартин Макариев, изрази колко бързо е минало времето от раждането на Бран. По повод рождения ден, гордата майка сподели емоционална публикация в социалните мрежи.

„Не знам кога минаха тези 5 години – хем излетяха като миг, хем преживяхме толкова много“, пише тя в своя Instagram.

Развълнуваната актриса майка описва Бран като вече пораснал мъж с оформени мисли и интереси. Тя подчертава, че синът й е изпълнен с любопитство към света, излъчва доброта и притежава прекрасно чувство за хумор, като цялото му същество е изпълнено с любов.

Най-добрият приятел, дошъл от Космоса

Григорова сподели колко много Бран е променил живота на нея и съпруга й. Тя описва сина си като техния „най-добър приятел“, който ги кара „да откриваме света всеки ден по нов начин, да се смеем с глас, да плачем от радост и умиление“.

Най-трогателната част от публикацията е свързана с уникалната история, която Бран разказва за своето идване на Земята. Малкият твърди, че докато е бил в Космоса, той е избрал Луиза и Мартин за свои родители. Актрисата отговаря, че ако това е истина, тя и Мартин не биха могли да бъдат „по-благодарни“ за този избор.

Празник с нинджи и три торти

Рожденият ден, както подобава, е отбелязан с голям размах и много лакомства. Бран е имал цели три торти за своя празник – една, специално за децата и още две за родителите, плюс допълнителни сладки изкушения. Детската торта е била украсена с любими герои от поредицата Lego Ninjago, като централно място е заемал зеленият нинджа Лойд Гармадон.

За разлика от други популярни двойки, Луиза Григорова и Мартин Макариев официално са семейство от доста време. Актрисата и режисьорът сключиха брак на 5 юни 2017 г. на малка и романтична церемония край морето в Лозенец. Тогава Луиза добави фамилията на съпруга си. Бран се присъединява към семейството през септември 2020 г.

