Анна Курникова и Енрике Иглесиас са сред звездните двойки, които ревностно пазят личния си живот далеч от публичното пространство – ако искат нещо да не се знае, то никой няма да разбере за него, докато те самите не решат да го съобщят. Така първата бременност на бившата тенис звездата остана незабелязани от медиите.

44-годишната рускиня направи рядко лично признание, като разкри името на най-малкото дете на двойката. Курникова роди през декември 2025 г., но когато сподели новината в социалните мрежи, не разкри никакви допълнителни подробности за новороденото. Три месеца по-късно тя най-накрая съобщи, че с Енрике са посрещнали момченце, което носи много красиво име.

Снимка: Instagram/Getty Images

Малко след като 50-годишният Енрике публикува снимка на четирите им деца, които прекарват време заедно на яхта, Анна сподели същия кадър в своя Инстаграм. В описанието тя разкри името на сина им:

„Луси + Николас + Мери + Ромео“, придружено от 4 червени сърца.

На снимката децата на звездната двойка са събрани заедно на лодка в Маями, Флорида. Те се усмихват към камерата, докато шестгодишната им дъщеря Мери държи малкия Ромео в скута си. До тях е осемгодишният Николас, а неговата близначка Луси лежи на облегалката.

Последователите на Анна бързо изразиха възхищението си от името Ромео. „Какво красиво име!“, написа един от тях, а друг добави: „Прекрасно име за прекрасно бебе!“. Трети коментира: „Ромео е чудесно име за вашия син. Радвам се, че го споделихте с нас. Създавате прекрасно семейство – Бог да ви благослови!“.

Анна и Енрике рядко споделят подробности за семейния си живот, като показват само редки моменти с децата си. Те станаха родители за първи път на 16 декември 2017 г., когато се родиха близнаците Луси и Николас. На 30 януари 2020 г., се появи и дъщеря им Мери.

Малкият Ромео е роден на 17 декември 2025 г. Двойката съобщи за появата му в Инстаграм, но тогава не разкри нито пола, нито името му. Анна публикува снимка на бебето, увито в одеяло, с надпис: „Моето слънце, 17.12.2025“.

Седмици по-късно, на 28 декември, тя сподели и първата снимка на четирите си деца заедно, като ги нарече своите „слънца“.



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER