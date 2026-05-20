На 20 май 1799 г. във Франция е роден големият писател Оноре дьо Балзак, който е сред създателите на класическата форма на романа. Автор е на дълга поредица романи и разкази („Човешка комедия“ – La Comédie humaine), описващи тогавашното френско общество.

След период на провали, на 29 години усилията на Балзак се увенчават с успех. През 1829 г. той публикува историческия роман „Шуани“, повлиян от стила на Уолтър Скот. Постепенно Балзак започва да си създава репутация на значим писател.

Друго важно произведение от този период е романът „Шагренова кожа“ (1831 г.), повлиян от идеите на Якоб Бьоме. В „Шагренова кожа“ главният герой си служи с магия, за да постигне успех. Този „философски“ роман донася на Балзак 5000 франка.

През 1833 г. у Балзак се заражда идеята да обедини по-старите си романи, така че те да представят облика на френското общество от Великата френска революция до края на Юлската монархия в поредица от книги. Този план довежда до създаването на незавършения цикъл „Човешка комедия“, като това заглавие е съотнесено към „Божествена комедия“ на Данте.

През 1835 г., пишейки един от най-добрите си романи – „Дядо Горио“, Балзак решава да включи в нови произведения, част от „Човешката комедия“, герои, участвали преди това в други романи. Така с течение на времето създава свят от около 2000 герои, които представят френската действителност след Революцията. Сред най-значимите му романи са „Сезар Бирото“, „Възход и падение на куртизанките“, „Йожени Гранде“, „Братовчедката Бет“.

Днес се навършват 227 години от рождението на Балзак, а ние отдаваме почит към живота и творчеството му с вечните цитати и мисли от френския писател.

Бъдещето на нацията е в ръцете на майките.

В Париж младите хора правят кариера с помощта на жените, а жените — с помощта на старци.

Да бъдеш щастлив е нищо; да се смяташ за щастлив — всичко.

Да се съмняваш в Бог, означава да вярваш в него.

Да се ядосваш, значи да наказваш себе си за грешките на другите.

Добър съпруг е онзи, който никога не заспива пръв нощем и никога не се събужда втори сутрин.

Жената е добре подредена трапеза, на която мъжът гледа различно, преди да се нахрани и след това.

Завистта е един от най-действените елементи на ненавистта.

Завистта развърва езиците, възхищението ги сковава.

Зад всяко голямо богатство се крие престъпление.

Интригата е по-силна от таланта — тя може от нищо да направи нещо.

Какво е висшето общество - сбирщина от измамени и измамници.

Каквото и да правиш, трябва да го правиш добре, дори то да е безумие!

Когато жените обичат, те ни прощават всичко, дори и недостатъците. Когато не ни обичат, те не прощават нищо, дори достойнствата ни.

Когато целта не е ясна, пътят е погрешен.

Любовта прощава или всичко, или нищо.

Нещастието е добър учител, но неговите уроци са жестоки.

Силата е търпение и време.

Човек може да обича и да не е щастлив, може да е щастлив, без да обича, но да обича и да бъде щастлив - това би било истинско чудо.

Щом си си поставил за цел да направиш нещо, няма как да не си измърсиш ръцете. Само трябва да знаете как се измива мръсотията.

По-лесно е човек да бъде любовник, отколкото съпруг, поради същата причина, поради която е по-трудно да си остроумен всеки ден, отколкото да казваш по нещо ценно от време на време.

