В основата на „Остайница“ стои една от най-мощните и драматични теми на Балканите — сблъсъкът между родовия закон и личната свобода. Рене Карабаш превръща този сблъсък в история, която е едновременно сурова и поетична, жестока и нежна, дълбоко локална и напълно универсална.

Журито на International Booker Prize описва романа като „изискано написана, брилянтно описана история за млада жена в съвременното албанско родово общество и една кръвна вражда, която ѝ открива пътя към самопознанието.“ Това изречение съдържа сърцевината на книгата — пътят на една жена, която трябва да се изправи срещу вековни закони, за да открие собственото си „аз“.

Награда "Букър" 2026 спечели Ян Шуан-дзъ за Taiwan Travelogue. Книгата е с превод от китайски на Lin King. Журито бе председателствано от британската писателка Наташа Браун.

Албанското родово общество – свят, в който честта е закон

Романът отвежда читателя в общност, управлявана от неписани правила, предавани през поколенията. Там кръвната вражда не е просто конфликт - тя е институция. Там честта е по-важна от живота. Там жената е едновременно пазител на рода и негова жертва.

Карабаш не описва този свят като по-лош. Тя го показва отвътре - с уважение, с разбиране, но и с болезнена яснота. Това е общество, в което всяко действие има цена, а всяка стъпка извън традицията може да бъде наказана.

Героинята – между дълга към рода и дълга към себе си

В центъра на романа стои млада жена, която се оказва въвлечена в кръвна вражда, започнала много преди нейното раждане. Тя не е избирала този конфликт. Не е избирала ролята си. Не е избирала съдбата си. Но именно в този капан започва нейното пробуждане.

„Остайница“ проследява как една жена, израснала в свят на строги правила и мълчание, започва да задава въпроси, които никой преди не е дръзвал да зададе. Как се ражда свободата в среда, която не допуска свободни жени. Как се ражда идентичността там, където личността е подчинена на рода. Кръвната вражда е проклятие в този свят и се предава като наследство.

Карабаш използва кръвната вражда не само като сюжетен двигател, но и като метафора. Тя е символ на всичко, което човек наследява без да го е поискал: страхове, травми, очаквания, роли, тежести. В романа кръвната вражда е огледало на вътрешната битка — между това, което обществото изисква, и това, което душата копнее.

Героинята не е героиня в класическия смисъл. Тя не води войни. Не крещи. Не руши. Тя просто избира себе си — и това е най-радикалният акт в свят, който не допуска избор. В допълнение у нея се зараждат и нови бушуващи емоции и въпроси, свързани със сексуалното приличане към друга жена.

Защо тази история докосва света?

Макар да е дълбоко вкоренен в албанската традиция, романът говори за нещо универсално: как човек се освобождава от наследените окови.

Това е история за всички, които някога са се чувствали задушени от очаквания. За всички, които са се борили да намерят гласа си. За всички, които са търсили път към себе си, дори когато този път е бил забранен. И в края на краищта са избрали да последват себе си и собственото си сърце. Без да се обвиняват - просто това е било най-доброто, което са можели да направят тогава.