Явно вече е традиция всяко лято семейството на Луиза Григорова-Мкариев да покорява върхове. Миналата година актрисата сподели радостта си от първото изкачване на Черни връх в компанията на сина си Бран – който тогава бе едва на 5 години.

А година по-късно Луиза отново е в планината заедно с малкото момче. „Last week dump“, пише лаконично Григорова към кадъра, който споделя – и на който позира усмихната и щастлива на фона на красив планински хребет, в подножието на който синее езеро. На снимката, разбира се, е и нейният малък наследник, който търпеливо изчаква своя ред за снимка.

Прекрасно е, че актрисата възпитава в сина си, при това от съвсем ранна възраст, в любов към планината.

И макар че в последно време тя е решила да направи редица промени в живота си, както изглежда желанието да прекарва повече време в природата не е сред тях.

За промените в личен план Луиза сподели наскоро пред безбройните си последователи в Instagram. С дълъг пост тя разказа, че е направила редица промени в живота си.

„Това, което все повече откривам е, че щастието е в баланса. Често го чувате това за осъзнатото живеене, за баланса, за приемането и може да ви звучи като клише, но не е, особено когато започнете да вървите по такъв път, животът така хубаво се осветява пред очите ви, че вече нищо не изглежда далечно и невъзможно. Благодарна съм всеки ден!“

Луиза Григорова има за какво да бъде истински благодарна. Вече осем години тя е щастливо омъжена за режисьора Мартин Макариев – двамата си казаха заветното „Да“ н 5 юни, 2017 година в курортното селце Лозенец. А три години по-късно на бял свят се появи и малкият Бран - плод на тяхната любов.

Какво още е споделяла Луиза Григорова - за любовта и приятелството, вижте във видеото:



