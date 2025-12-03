Всяка история за сбъдната мечта започва с малка крачка, а за Гери и Александър Николови тази крачка ги отвежда от най-източния град на България, Шабла, до мистичния град Мардин в Югоизточна Турция. Мардин е прочут като снимачна площадка на любимия сериал „Далечен град“.

Мардин – градът, нарисуван от златиста светлина

Мардин не е обикновен град. Кацнал по хълмовете, той е изграден от златист камък, който на залез слънце сияе като мед. Този град е жива история, съчетаваща ориенталска архитектура и спиращи дъха каменни тераси, от които се открива поглед към необозримата долина на Месопотамия.

Неслучайно именно Мардин е избран за фон на „Далечен град“. Всяка улица, всеки прозорец и крепостен зид излъчва мистика и време, което сякаш е спряло. Гери и Александър споделят, че градът е още по-впечатляващ на живо, отколкото на екрана.

„Не ни се тръгваше“: Среща с магията

За семейство Николови пътуването до Мардин е много повече от екскурзия – то е сбъдната мечта. Гери признава, че е усетила „нещо необяснимо топло, почти домашно“ още при първата разходка.

„Не ни се тръгваше. Искаше ни се да останем още – там сякаш времето е различно“, споделя тя в „Преди обед“. А Александър – свикнал с тишината на Шабла – е бил поразен от контраста.

„Там всичко е красиво по друг начин – шумно, цветно, живо. Беше напълно различно от нашето ежедневие.“

Ежедневието в Шабла

Преди да се пренесат в приказката на Мардин, Гери и Александър водят съвсем обикновен живот в Шабла. Гери работи като касиер, а Александър работи извън града.

Точно тази рутина, бързането и разделите правят пътуването толкова важно за двамата родители. На фона на каменните улици и ориенталските аромати, двамата осъзнават колко много им е липсвало да бъдат далеч от ежедневието и отговорностите. Повече за пътуването на Гери и Александър вижте ето тук:

