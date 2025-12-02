Обичаната народна певица Николина Чакърдъкова и семейството й вече започнаха подготовката за светлите коледни празници. С вълнение, уют и топлина, певицата и най-близките й хора очакват магията на Коледа и споделят незабравими моменти заедно.

Николина Чакърдъкова дори сподели част от подготовката със своите фенове във Фейсбук. Тя качи снимки от процеса на украсяване на елхата в дома си.

"Коледен дух! Обичам това време от годината, което носи уют, топлина! Къщата ни се изпълва със смях и песни! Идва Коледа!" - написа певицата в описание към емоционалните кадри.

На снимките Чакърдъкова е в компанията на прекрасните си внуци, които също са видимо развълнувани от предстоящите празници. А под Фейсбук публикацията на певицата валят радостни коментари, изразяващи вълнението и одобрението към семейството и техните коледни занимания.

В дома на Николина Чакърдъкова определено ще бъде светло, уютно, сплотено и изпъленено с много любов. Защото когато семейството е заедно и споделя празнични мигове - магията няма как да не се случи. С ярка чувствителност към музиката, изкуството и семейната топлота, народната певица ни вдъхновява и успява да повдигне коледния дух!

А какво споделя тя за музиката и семейството - гледайте във видеото: