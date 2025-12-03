Британският писател от полски произход Джоузеф Конрад се ражда на 3 декември 1857 г. в Бердичев, Руска империя (днешна Украйна).

Автор на литературни шедьоври като "Сърцето на мрака" (1899), "Ностромо" (1904) "В очите на Запада" (1911) и "Господарят Джим" (1925), произведенията му вдъхновяват легендарни холивудски режисьори като Франсис Форд Копола ("Апокалипсис сега"), Ридли Скот ("Дуелът"), Анджей Вайда ("Късче сянка") и Виктор Флеминг ("Господарят Джим").

През живота си Конрад пътува много и събира впечатления от най-различни екзотични места по света, които после използва в романите си - Австралия, острови в Индийския и Тихия океан, дори плава по река Конго в Африка. През 1894 г., когато е на 36 години, Конрад решава да остави мореплаването и заживява в Англия, а след две години се жени за британката Джеси Джордж, с която по-късно има двама синове.

Днес се навършват 166 години от рождението на Джоузеф Конрад, а ние отдаваме почит към писателя с вечните му мисли и цитати от произведенията му.

Снимка: Getty Images

"Да бъде проклет този човек, чието сърце не е научено на надежда, когато е бил млад, да обича - и да използва своето доверие в живота."

"Ако човек не вярва в успеха, той има малък житейски опит."

"Действието е утеха. То е враг на мислите и приятел на илюзиите."

"Бог е за мъжете, а религията - за жените."

"Да си жена е трудно най-вече затова, защото се налага да си имаш работа предимно с мъже."

Снимка: Getty Images

"Целувката е това, което е останало от райския език."

"Всички хора са братя и затова знаят твърде много един за друг."

"За човека трябва да се съди както по неговите приятели, така и по неговите врагове."

"Не обичам да работя - никой не обича - но ми харесва това, което може да се намери в работата - шансът да намеря себе си."

"Човешката душа е способна на всичко, защото в нея се съдържа всичко - цялото минало и настояще."

