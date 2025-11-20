На 20 ноември 1858 г. е родена шведската писателка Селма Лагерльоф, която става първата жена, спечелила Нобеловата награда за литература през 1909 г. Авторка на около 50 романа, Селма Лагерльоф става и първата жена член на Шведската академия.

Написани с богато въображение, прочувствените творби на Селма Лагерльоф ("Сага за Йоста Берлинг", "Пръстенът на Льовеншьолдови", "Чудното пътуване на Нилс Холгерсон през Швеция") пренасят читателите сред селския живот и природа на скандинавската страна.

Днес се навършват 167 години от рождението на Селма Лагерльоф, а ние почитаме шведската писателка с избрани мисли и цитати от творчеството й.

"Никакви изискани ястия на този свят не могат да доставят на човека по-голямо наслаждение от тези, който той предвкусва в мечтите си."

"Вие дори и не разбирате какво е това ваш собствен дом. Трябва да излезете на широкия свят и да се заблудите не веднъж и дваж, преди да успеете истински да оцените това, което имате."

"Горко на глупавия! Където и да живее, все ще ти стане жал за него."

"Величествено нещо е да видиш как хората се обединяват за някоя голяма цел."

"За добър съвет - пара, за бърз съвет - сто пари."

"Както други хора и ти трябва да се примириш с мисълта, че сърцето ти може да бъде погазено."

"Тя те взе заради парите." Навярно никой мъж не понася да чуе подобни думи. Те карат всяка любов да угасне."

"Който не може да вдигне крак, за да танцува, и ъглите на устата си, за да се смее, е стар. Той усеща непоносимото бреме на годините."

"От вятърничавост и игри не може да се преживее. Не получи ли душата друга храна - подобно на див звяр - първо ще разкъса другите, а накрая и себе си."

"Колко често душата, изпитала всички други страсти, прехвърля границата и започва да търси удоволствие в жестокостта. Когато й липсват милувки и ласкателство, опиянение от танците и възбудата на комара, нетърпеливата помрачена душа се гмурва в тъмните си глъбини изважда оттам жестокостта. В измъчването на животни и хора залинелите сетива намират нов повод за радост."

"Човек би могъл да се весели само ако чува да говорят за страданието, без да го вижда - все едно, че става дума за пътник в чужда страна."

"Колко силна е любовта, преминала през огненото кръщение на страданието!"

"Лесно ще принудиш тъжната уста да се усмихне, но който е радостен, не може да плаче."

"Мъжът трябва да понася всичко, което му предлага животът - с храбро сърце и шеги на уста, иначе не е мъж."

"Не сте ли забелязали? Когато размирици и омраза залеят земята, неодушевените неща също страдат."

"Неспокойното сърце винаги греши."

"Подхваната с озлобление, злината става още по-голяма."

"Нима би имало смисъл да обвиняваме слънцето, задето всяка вечер изчезва на запад и оставя земята в мрак?"

