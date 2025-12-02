Дениз може и да е излизала на срещи в рая, но Виктор никога, с никого, не е излизал на среща. Дългоочакваното романтично преживяване беше изпълнено с музика, танци и много забавление. Ето какво правиха двойката на първата си среща заедно.

Психоложката и предприемачът се качиха на лодка и отплатваха в лазурните гръцки води. Там, освен красивите пейзажи, двамата се насладиха на гръцки хитове и танци. Дениз определи преживяването като "най-хубавото парти", на което е присъствала.

"Аз не съм танцувал, откакто бях студент, обаче ти винаги ме предразполагаш и за втори път, откакто съм в рая, си позволявам да танцувам", сподели ѝ той.

Виктор остана категоричен, че когато излязат ще започне да гледа видео уроци, за да подобри уменията си на дансинга.

Забавлението на лодката съвсем не беше към края си - двойката се издигна високо във въздуха, въпреки страховете на Дениз.

След края на красивата им официална първа среща, те започнаха да планират още такива интересни преживявания, които да сбъднат в България.

Повече - вижте тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK