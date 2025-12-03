На 3 декември е родена Джена Дюан-Тейтъм. Тя става известна като танцьорка и актриса след филма „Step Up“, където се запознава с Чанинг Тейтъм и двамата се превръщат в една от най-обичаните холивудски двойки.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Джена Дюан-Тейтъм. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Личните ви отношения изискват да сте женствени, чаровни и по-отговорни към интимния си партньор. Не създавайте повод за отдалечаването му и за липсата на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Разговорите в семейството ви ще бъдат успешни и ще приключат или пък ще възстановят отношенията ви, ако сте търпеливи и не проявявате капризите си. Не се колебайте да откажете интимност и секс, ако сте твърдо решени на раздяла.

БЛИЗНАЦИ

Разправия, предизвикана неволно от вас, може да навреди на отношенията ви у дома. Заради непредпазливост рискувате да нарушите крехкия мир с брачния си или интимен партньор и да се лишите от сексуални удоволствия.

РАК

Очертават се проблеми в личните ви отношения, мили жени, ако пренесете професионалните разправии и недоволството от колегите си върху вашите близки. Сексуалният ви живот изисква активност и от ваша страна.

ЛЪВ

Вечерта си дайте почивка и отклонете поканата за гостувате при приятели. Ако вие самите имате гости, нагостете ги с приготвени от вас вкусотии и ги изпратете по-рано. Ще имате време да се отдадете не романтични мигове, споделени чувства и сексуални удоволствия.

ДЕВА

Днес се огледайте за подходящ партньор, ако все още не сте семейни. Разчитайте на интуицията си. Не се впускайте в сексуални изживявания, ако не сте сигурни в чувствата си или пък имате намерение да се разделите с интимния си партньор.

ВЕЗНИ

Личните ви отношения са нестабилни. Време е да осъзнаете грешките в поведението си и да направите крачката към промяна, която вие, жените, знаете как да предприемете и да е безболезнена. Любимите ви хора са се дистанцирали заради вашите капризи през последните дни.

СКОРПИОН

Непреклонни сте към желанията на вашите близки и категорично отказвате да задоволите капризите им и да похарчите парите си за ненужни според вас покупки. За да ви отмъстят партньорите ви, може да ви лишат от интимни мигове и секс.

СТРЕЛЕЦ

Вашите близки искат да са заедно с вас вечерта. Не ги пренебрегвайте заради заетостта си. Приберете се навреме и пригответе вечеря. Ако не го сторите поведението ви може да ядоса любимия ви, да се изпокарате и да се лишите от сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не се поддавайте на увещанията на вашите близките си да започнете ремонт в дома си, като от вас се искат парите от семейната сметка. Децата ви изнервят с исканията си, защото сте уморени. Вечерта се усамотете и ако не сте постигнали съгласие, по-добре се откажете от сексуалните удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта ще изживеете романтична среща. Ако сте семейни ще ви хванат в изневяра за пореден път. Прекалили сте и партньорът ви не вярва на клетвите ви, че повече няма да изневерявате. Бракът ви е пред разпад.

РИБИ

Ваши необмислени действия, с които целите да постигнете изясняване на отношенията, са причина за конфликти в семейството ви. Подтиквани от емоцията реагирате импулсивно. Проявите на ревност са забранени в този ден, а и ви лишават от сексуални удоволствия.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK