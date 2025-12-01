На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба с ХИВ/СПИН. Борбата срещу СПИН се води повече от 30 години, а в България основната цел е да се гарантира безопасност при кръвопреливането, както и лечение и профилактика. Всяка година на 1 декември доброволците на БМЧК – София отбелязват Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН с мащабна информационна кампания на територията на София.

В подготовката, организацията и провеждането на изявата се включват над 100 доброволци, служители на БЧК, университети, училища и други неправителствени организации. На 1 декември 2025 г. в област Стара Загора ще бъде отбелязан първият етап от Националната антиСПИН кампания, посветена на Световния ден за борба срещу СПИН.

„Това не го казвай! Говори с факти за ХИВ“

"На 1 декември светът отбелязва Световния ден за борба със СПИН. С днешната дата поставяме началото и на Националната АНТИСПИН кампания за повишаване на обществената информираност относно ХИВ инфекциите и СПИН.

Посланието на настоящия първи етап от кампанията е „Това не го казвай! Говори с факти за ХИВ“. Следващите етапи по традиция ще бъдат отбелязани на 14 февруари, третата неделя на месец май и през месец август.