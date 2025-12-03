Прасетата са високо интелигентни и социални животни. Смята се, че са по-умни от кучетата, като се класират на трето място след маймуните и делфините.

Ето и още интересни факти:

1. Кожата и органите на прасето много наподобяват човешките. Учени правят дори опити за трансплантация на свински органи за нуждаещи се хора. За тази цел обаче използват генетично изменени животни.

2. Изследвания показали, че прасетата сънуват като хората. Те имат много добра памет и могат да помнят случки 7 години по-късно.

3. Прасетата могат да тичат с 17 километра в час.

4. Квиченето на прасето може да стигне 115 децибела, което е 3 децибела по-силно от свръхзвуков самолет. По време на война прасетата били използвани като оръжие. Александър Велики се възползвал от силното квичене на прасетата, за да изплаши слоновете по време на битка.

5. Прасето е 12-ия символ в китайската астрология. Той е свързан с щастие, честност и мъжественост.

6. Прасетата могат да плуват. На Бахамските острови има определени зони, където хора могат да плуват с прасета. Плуващите прасета са туристическа атракция.

7. Новородените прасенца разпознават гласът на майка си, когато са на едва 2 седмици. Докато кърмят, майките прасета пеят на малките си.

8. Прасетата имат изключително силно обоняние, някой фермери даже ги използват, за да намират ценните гъби трюфел.

9. Прасетата постоянно комуникират между тях Когато грухтят, прасетата всъщност си говорят.

10. Прасетата са чисти животни. Ако разполагат с достатъчно пространство, го разделят на отделни сектори, наподобяващи стаи. В дъното обикновено се намира „тоалетната“, ясно разделена от „хола“ и „кухнята“. Прасетата се въргалят в кал единствено, за да охладят телата си и да се предпазят от насекоми.

11. Прасето е най-консумираното животно в света. Китайците консумират средно 41 килограма свинско месо на човек годишно.

