Декември 2025 г. е месецът, в който звездите ви приканват да направите важна равносметка на изминалата година и да се подготвите за празнично, но и трансформативно приключване. Космическата енергия ще фокусира вниманието ви върху финансовата стабилност и дълбоките емоционални връзки, които сте изградили.

На прага на новата 2026 г., последният месец от 2025 г. носи двойна енергия – едновременно на уют и на финални катаклизми. Мощни планетарни влияния ще ви предизвикат да оставите зад гърба си всичко ненужно и да прекрачите прага на следващата година с чисто сърце и ясни цели. Очаквайте неочаквани обрати в професионалната сфера и интензивни моменти, които ще превърнат празничните дни в незабравим финал на годината. Разберете в детайли какво е подготвил декември за вашия зодиакален знак.

Хороскоп, свързан с работата, любовта и здравето за всеки месец от годината за всички зодии. Хороскопът е изготвен от Светлана Тилкова-Алена.

ОВЕН

Работа: Устремът ви към материална стабилизация е впечатляващ, но предложенията, които получавате, може да се окажат различни и да не бъдат спазени дадените ви обещания, затова се съобразете с градивния, а не с импулсивния, разрушителния Марс и бъдете аналитични и разумни. През декември мислите само за пари и как да придобиете повече. Съветвам ви обаче да не допускате финансови загуби заради импулсивни решения за вложения. Повтарям, съхранете авторитета си, защото при провал трудно ще възстановите името си в обществото.

Здраве: Покрай многото работа и мечти за пари внимавайте да не превърнете глабоболието в постоянно. Предпазвайте от проблеми с главата, очите, пазете се от травми на главата, особено в периода 27-29 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Декември ви подтиква към познанства, но и към изневяра. Извънбрачна връзка, създадена през последния месец на годината, носи само несгоди в дните ви и може да продължи против волята ви през цялата година. Семейните да не търсят връзка извън брака заради материални облаги. Когато се разсее влюбеността ви, ще се окаже, че сте разведени, самотни и нещастни или все още семейни, но мразени.

ТЕЛЕЦ

Работа: Бъдете внимателни и избегнете проблемите и провалите заради властващата над вас емоция. Съветвам ви да не си внушавате, че правото е само на ваша страна, защото господарят на годината Марс няма да ви пощади от наказания в последния месец от неговата власт. Не давайте заеми на ваши роднини, защото скоро ще имате проблеми заради бликналата завист какви сте паралии и отказа им да върнат парите, а те може да са солидна сума, чиято липса да ви създаде проблеми и да създаде неприятности с плащания около Новата година. Да не говорим за подигравките им заради проявеното от вас съчувствие. Заемете се единствено с незавършени и рутинни задачи.

Здраве: Въпреки доброто здраве сте без настроение, защото сте отпаднали, преуморени и без желание за работа. Не са изключени проблеми с гърлото, с щитовидната жлеза, с възпаление на сливиците, а също простуди. Оплакванията ви може да са обострени в периода 2-4 и 29-31 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Склонни сте да обсебвате близките си, като ги лишите напълно от личната им свобода, без обаче да се лишавате от своята, а в брака това не е гаранция за стабилни отношения и искрени чувства от ваша страна. Емоцията е силна и подтиква към фиртове и дори изневяра и семейни представители на знака и несемейни, но със стабилна връзка. Ако си позволите залитането встрани, кризата ще е неочаквана и трудно преодолима.

БЛИЗНАЦИ

Работа: Избегнете опасността да си създадете проблеми заради неспазени обещания. Не е изключено в последния момент да ви попречат да преминете на новоработно място, нова служебна позиция или да се окажете разочаровани от новите си колеги, заплащането или началниците. Причината се корени в нежеланието ви да се вслушате в съветите на околните, които са ви казали, че ще сгрешите, ако предприемете промяната. Не са изключени скандали с колеги или подчинени, на които не им се работи, но си получават заплатата. По-добре се освободете от тях без угризения, ако уволнението им зависи от вас.

Здраве: Прекалената ви чувствителност е причината за депресивни състояния. Възможни са проблеми с бронхите, белите дробове и раменният пояс, а ако сте пушачи – и дихателни проблеми. Пазете се от алергични реакции, ако страдате от хронична алергия и не стойте в замърсени помещения, особено в периода 4-6 и 31 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните може да се окажат оплетени в мрежата на извънбрачна връзка само защото са допуснали интимни изживявания с почти непознат партньор в месеца им на ново начало, което не означава задължително изневяра, а е само предпоставка. Дали ще се стигне до развод заради принуда от обстоятелствата, или ще съхраните брака си, зависи от вашия здрав разум.

РАК

Работа: Надмогнете вредния си инат и обичайната си чувствителност и приемайте за истина само тази делова информация, която лично сте проверили, за да не ви провалят, а анализът на вашите и на действията на околните е задължителен. Потиснете чувствата, дайте път на разума. Решите ли да назначавате през декември нови служители, в никакъв случай не се доверявайте на казаното от тях и на написаното в тяхното CV, а проверете лично къде и какво са работили и най-вече имат ли нужното образование и квалификация. Така ще си спестите проблеми през 2026-а и неприятните неочакваности, налагащи бързото им уволнение.

Здраве: Податливи сте на проблеми със стомаха, жлъчния мехур, черния дроб и нервната система. От нерви и душевно неудовлетворение може да възбудите проблеми със стомаха и жлъчката, черния дроб особено в дните 6-8 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните да си наложат такт и търпение, за да не си обтегнат отношенията и така да посрещнат Новата година. Не се опитвайте да подреждате инатливо живота на вашите близки и на порасналите си деца, защото Марс, управителя на 2025-а, руши старото и отживялото времето си и тласка към разруха. Постоянните ви забележки изнервят близките ви и са причина за словесна агресия.

ЛЪВ

Работа: През декември бъдете тактични, търпеливи, изслушвайте, не налагайте мнението си. Стига да е планирано, може да поставите ново начало, но основано на интелекта и разума съгласно повелята на градивния Марс, управителя на годината, и успехите ще са с вас през целия месец. Не бива да се изживявате като жертви заради думите на ваши злонамерени колеги и да подклаждате интригите на вашето работно място, ако искате да ви уважават. Ако прецените, че е време да отдалечите част от хората от вашето делово обкръжение, сторете го, но след като сте сигурни, че постъпвате правилно, а не заради бликнала емоция. Имате възможност да подпишете печеливши договори, но не бива да инвестирате.

Здраве: В добро здравословно състояние сте. Не бива да си вредите сами, като изпадате в депресия заради обиди, с които са ви унизили. Възможни са проблеми със сърцето или кръвообращението, който ви депресира допълнително. Бъдете внимателни в периода 8-10 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Последният месец от годината на Марс дарява шанс на партньорските двойки да разпалят поугасналите чувства. Не позволявайте вашата заетост да е причина за липса на време за близките ви хора. Най-важният съвет в този месец е да не допускате негативно влияние, особено от страна на завистливи роднини, които с удоволствие ще спретнат интрига.

ДЕВА

Работа: Декември е труден за вас, ето защо ви съветвам да се отдадете на рутината, на анализ и осъзнаване на грешките съгласно повелята на господаря на годината Марс в последния месец от неговата власт. Мнозина около вас, преди всичко хора, свързани с деловите ви отношения, се опитват да ви вредят и пречат на вашата работа, въпреки че и те са потърпевши. Преди да се защитавате и да критикувате иронично, преценете и уточнете дали вредителите не са го сторили от недоглеждане и без да искат да ви навредят. Не бива да съсипвате отношенията си, ако проблемът не е нарочен и сте получили извинение.

Здраве: Ядовете, преумората и настинките ви вредят, но далеч не винаги се съобразявате, което при някои от вас води до тяхното задълбочаване. Страда нервната и храносмилателната ви система. Бъдете особено внимателни в периода 10-12 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните ще са подвластни на трудности в личните отношения, но градивният Марс помага да върнат хармонията в дома си. Бъдете заедно с близките си, пътувайте, развличайте се. И на вас отмората действа благотворно, особено ако се отдалечите от дразнителите роднини или съседи, които се опитват да вредят на отношенията ви.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото тук:

ВЕЗНИ

Работа: Декември е месец на глобални промени и пътувания. Не пропилявайте в бездействие тези отлични възможности, следващите са след девет месеца. От вас зависи да избегнете ненужни разходи през този месец, за да не се налага да попълвате с кредит липсите на пари само защото искате да докажете материалната си стабилност. Не позволявайте да ви изнудват да инвестирате, за да помогнете на някого, защото и тук вашата добронамереност ще ви изиграе лоша шега, водеща към провал.

Здраве: Здравето ви както винаги зависи изцяло от психическото ви състояние. Не позволявайте да ви смажат лични проблеми, защото без да се усетите ще хлътнете в депресия. Залитате в емоционални крайности. Така ще си създадете проблеми с бъбреците и пикочния мехур, особено ако забравяте да приемате течности или ако прекалите с тях, особено на 12-15 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Пътувайте със семейството си поне в почивните дни. Съветът ми е да не изневерявате, склонни сте да го сторите, повлияни от вибрацията на месеца. Ще съжалявате, когато осъзнаете, че вашата половинка няма да ви прости и ще поиска развод, че и делба. Ако отношенията ви са съсипани необратимо, месецът е подходящ за раздяла.

СКОРПИОН

Работа: Бъдете търпеливи, дейни и умерени, разсъдливи и предпазливи. Декември изисква спокойствие и ви помага да стабилизирате деловите си отношения, като начинанията ви съветвам да избегнете, колкото и добре да започнат – ще бъдат провал. Така имате шанс да договорите перспективни и доходоносни споразумения и да промените позициите си към по-добри. Ако сте управители на ваша фирма, не уволнявайте и не назначавайте служители, а говорете с тях и си дайте време за крайните си решения, за да се убедите дали да направите крачката към тяхното уволнение, или да ги запазите. Не бъдете наивни и не подписвайте договори. Не давайте заеми.

Здраве: Проблеми ви изнервят ежедневно. Няма как да избягате от тях, особено след като причината обичайно сте вие. Грижете се за себе си. Няма да имате добър жизнен тонус, ще сте отпаднали или пък с настинка, която ще ви споходи неочаквано. Оплакванията ви може да са обострени, особено с половите органи в дните 15-17 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: През декември семейните да се замислят сериозно за последиците, ако флиртуват по време на дългата новогодишна ваканция, а и не само. Рискуват от невинна заигравка да се обрекат на самота и да стигнат до развод. За някои разводът ще е спасение от непрекъснатите притеснения какво ги очаква, когато се прибират у дома, от подигравките на околните и от скандалите, които възникват от нищото, но вредят и на здравето, и на психиката им.

СТРЕЛЕЦ

Работа: Идеите ви може да се превърнат в реалност, ако в последния месец от годината на Марс получите подкрепата за тяхното осъществяване през предстоящата година на Слънцето. Замислете се дали вървите в правилната посока и до каква степен сте се отклонили от духовните си стремежи, доколкото съществуват в част от вас, заради чисто материалните си мечтания, които може да са неизпълними. Не бива да сменяте без причина, заради инат или каприз, работното си място, да подписвате необмислено договори за съдружие или за инвестиции, дори и ако сте изкушени от обещаните ви големи приходи.

Здраве: Предпазвайте се от обостряне на стомашни проблеми. При главоболие, липса на апетит, стягане в коремната област и проблеми с черния дроб, причината е в мечтите ви пари, които са далеч от реалността и тялото ви дава знак да слезете на земята. Бъдете особено внимателни на 17-20 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Преосмислете своето поведение и направете нужното, за да преодолеете недоразуменията и да не съсипвате хармонията в партньорските и интимните отношения, дори ако не е мечтаната. Избралите раздялата да не прекаляват с исканията си и материалните си претенции, защото разводът може да се окаже продължителна агония и да ги разболее.

КОЗИРОГ

Работа: Декември, месец на глобални промени, задоволява материално и кариерно настроения ви дух дори и в делови план, а Марс, господарят на годината, и неговата енергична вибрация 9 ви помагат в начинанията. Не пропилявайте в бездействие тези отлични възможности. От вас зависи да избегнете ненужни разходи през този месец, включително за капризи, за да демонстрирате материалното си статукво. Ако го правите на места, където никой не ви познава, напразно ще харчите и ще се фукате.

Здраве: Внимавайте да не се хлъзнете на листо на улицата и да си докарате неочаквана травма. Ако сте неразположени положителните емоции са най-доброто лекарство за вас. Бъдете внимателни за травми на костите, коленете, ставите, защото сте податливи на проблеми с подвластните на знака органи, особено в дните 20-22 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Дълга ваканция се очертава през декември. Пътувайте със семейството си. Ако в почивните дни си стоите у дома, скандалите са сигурни. Съветът ми е да не се изкушавате да изневерявате с надеждата, че забежката ви ще остане в тайна. Ще съжалявате, когато осъзнаете, че половинката ви не е склонна да ви прости и новата година ще започне с молба за развод, че и делба, което ви удря право в сърцето.

ВОДОЛЕЙ

Работа: Начинанията са нежелателни, перспективата им е провал. Бъдете търпеливи, дейни, но умерени, разсъдливи и предпазливи, дори мнителни. Направете преглед на деловите си отношения и стабилизирайте с навременни разговори проблемните. Така имате шанс да се споразумеете за доходоносни начинания, на които е правилно да положите началото през предстоящата година на Слънцето. Ако сте управители на ваша фирма, не уволнявайте и не назначавайте служители през декември, говорете с тях и си дайте време за крайното решение. Не бъдете наивни и не се лакомете, ако ви предложат сделка, носеща бързи пари. Ще загубите, няма да получите пари. Не подписвайте никакви документи и договори. Не давайте заеми.

Здраве: Не се преуморявайте и се предпазвайте от простуди, които може да се задълбочат в сериозен здравословен проблем. Пазете се от травми и не се опитвайте да се натоварвате с физическа работа, ако сте загубили навика да спортувате, за да не създадете проблем и да не го превърнете хроничен. Бъдете внимателни в дните 22-25 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: През декември се стремите към стабилност, но залитате в крайности, поради което дори и хармоничните двойки може да изживеят криза. Не са изключени проблеми заради интриги на роднини. Предупреждавам, трепнат ли чувства в сърцето ви, не бързайте да мислите за изневяра, че и за раздяла, защото усещанията ви са мимолетни и бързо ще изтлеят, но брачният ви партньор може да не е склонен да прости.

РИБИ

Работа: Вгледайте се в себе си и преценете дали сте устремени към духовното знание, или материалното запълва мислите и душевните ви потребности. Не се отказвайте от интелектуалното си развитие. Причината за провал може да се корени единствено в нежеланието ви да се вслушате в съветите на околните, които са полезни, но сте засегнати преди време от хората, които ви ги дават, и им нямате доверие. По-добре ги чуйте и извлечете максимална полза от тях. Не бива да сменяте заради меркантилност, инат или каприз работното си място. Месецът позволява само да обмислите смяна на работното място, ако имате такива намерения, или обучение в нова сфера.

Здраве: Здравето ви е привидно стабилно, но сте разсеяни и не е изключено да си докарате травми на стъпалата, уязвимите зони на вашия знак. През декември е необходимо да редувате с почивка работа, въпреки че не сте склонни да губите време в грижи за себе си. Възможно е отново сами да си навредите, особено ако прекалите с концентратите и танците в новогодишната нощ. Бъдете предпазливи в периода 25-27 декември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните, претоварени по рождение с прекалена чувствителност и емоция ще избегнат искрите и сблъсъците, ако се заредят с такт и търпение и премълчават, когато им се иска да си кажат какво мислят. Рискуват да се обрекат на самота, ако се впуснат в изневяра, за да избягат от непоносимите роднини, които постоянно им досаждат с непоисканите си съвети. Не позволявайте да ви използват, да отнемат от свободното ви време, което отделяте на половинката и децата си, защото това неусетно също руши брака ви.

