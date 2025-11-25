2025 г. премина под властта на Марс. Според астролозите това е планета с разрушителна сила. Носи страдание, смърт, агресия, физическо насилие, убийства и катастрофи. В края на годината, в своята книга "Астрологичен хороскоп 2026", астроложката Светлана Тилкова-Алена пише, че 2026 г. ще мине под знака на слънцето, което е символ на надежда.

Как повлия Марс през 2025 г.?

"За мнозина властимащи агресивният Марс беше допинг и опиат за тяхното човеконенавистничество. На думи са за мир, на дело искат война. Рушителният Марс донесе много страдание, смърт, безконтролни и непредизвикани изблици на агресия, физическо насилие, убийства, катастрофи. Многообразието на смъртта шестваше през 2025 година. С облекчение изпращаме агресивния Марс, който обезсилва порива на либералната човешка популация към радикализация и тормоз на нормалните хора чрез насилие."

Какво ни очаква през 2026 г.?

"Посрещаме новата година с надеждата, че Слънцето ще потисне агресията, ще лиши смъртта от богатия й урожай по бойните полета, от починали от глад и болести, пропъдени от родните си домове, за да бъде заграбена земята им, което за жалост е предпоставка за бъдеща война, когато агресорът ще бъде жертва.

Настъпи времето Мракът и Злото да отстъпят място на Светлината и на големите промени, очакващи човечеството през 2026 година. Годината на Слънцето настъпва с надежда за добро, за успокоение, за живителна топлина, вдъхваща нов живот и градивно начало в личен, обществен, световен план. Слънцето, животворящият светлик, формира характера на човека по своя вечен път през дванадесетте зодиакални съзвездия и създава неповторимата индивидуалност на всеки индивид в неговата цялост, кариера, общителност и добронамереност, конфликти, недостатъци, дарби и липсата им, междуличностни отношения при проекцията му в зодиакалните знаци."

Каква е вибрацията на 2026 г.?

Вибрация 1 и Слънцето са властелините на 2026 година. Вибрация 1 вдига бариерата, поставена от Марс пред личността, обществото, човечеството. Какво да очакваме?

Свеж повей на ново начало, желано и притеснително

Възход, градеж, успокояване на личните и обществените отношения

Новоначалие, възход – това е мотото на годината

Свежият полъх на слънчевата енергия ще подтикне мнозина към промяна, ще роди в техните души порива към лична свобода, към потребността за смяна на професията или поне на работното място, към създаване на нови отношения, дарени с любов и разбирателство, към създаване на семейство – те ще се устремят към своето по-добро бъдеще. Все пак доброто даром не идва. От всеки от нас зависи да претвори в градивна енергията, с която ни зарежда Слънцето, за да избягваме провалите, включително и заради прибързаността, към която ни подтиква вибрация 1 на годината.

Снимка: iStock

През 2026 година, подвластна на една Плутонова нула, противопоставяща поколенията, на две двойки, изискващи такт, търпение, дори на моменти налагащи примиренчество, на стабилна вибрация шест, Слънцето ще превъзбужда мислите на иманярите с мечти за злато. Заслепени от алчност, безразлични към законите и осигурили си, където е нужно, платено спокойствие, те ще ровят, ровят… Ако властта по места удобно си затваря очите за иманярските безчинства в търсене на злато, ще бъдем свидетели на безогледно унищожаване на съхранена в земята стародавна българска история.

Агресията и омразата, които властваха в отношенията през цялата 2025-а, се изродиха в мъст. Мъст към случайни хора, мъст към обществото, мъст дори към самите себе си с катастрофи с много загинали заради егоцентризма и плиткоумието на хора с лабилна психика, подвластни на опиати; убийства и грабежи на битово ниво, довели до смъртта на беззащитни хора. През 2026 година жертвите и причинителите на тяхното страдание и смърт ще разплащат създадената негативна карма.

През годината на Слънцето и продължаващата власт на Нептун в Овен дългите суши и стихийните валежи ще са естествено състояние. Разумът изисква да сме подготвени за наводнения, природни бедствия, липсваща вода, потискаща, дори плашеща засуха, огнедишаща жега. Живеем във втората година от огненото време и 14-годишната суша."

