В новия епизод на „Златната лига“ на „Стани богат“ – в събота по bTV, четирима ученици от София, Кърджали и Ловеч ще седнат на стола на богатството, за да покажат знанията си, играейки в подкрепа на благотворителни социални каузи. Красимир Денев от 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" в София ще продължи играта си от миналата събота, която е в подкрепа на инициатива за залесяване на площи из цялата страна.

За първи път срещу Ники Кънчев ще седне ученичка от столичното 51 средно училище „Елисавета Багряна“. Тя учи изобразително изкуство, има интерес към географията и иска да учи инженерна физика. Слуша разнообразни музика - от Rammstein до българска фолклорна, а каузата, за която играе е изграждане на нов Физкултурен салон и закупуване на нови спортни съоръжения за нейното училище.

След нея в студиото ще влезне момче от Езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч. Устремен и амбициозен, той ще впечатли с това, че може да говори няколко езика, а любовта му към новите езици го насочва към приложната лингвистика. Спечелената от играта сума, той и училището му ще дарят на фондация „Даная“ и по-слециално за образование на деца на самотни майки.

Последният участник в епизода е ученичка от Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали. Каузата, зад която тя и училището ѝ застават е събиране на средства за организиране на Коледни благотворителни събития под името „Да подарим надежда“, средствата, от които ще бъдат дарени на деца в нужда. Харесва страшни филми, слуша Били Айлиш, играе тенис и мечтае да учи дерматология.

С всеки специален епизод на „Златната лига“ младите участници показват изключителни знания, хъс и целеустременост. И тази събота тяхната бърза мисъл и чаровно присъствие обещават да възхитят както публиката в студиото, така и зрителите пред екраните.

Не пропускайте новия епизод на „Златната лига“ на „Стани богат“ – събота от 20:00 ч. по bTV.

