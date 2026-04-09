За да получите най-красивите цветове на великденските си яйца, изберете такива с бели черпуки. Те са доста по-крехки и е възможно повечето от тях да се счупят при варенето, но върху бялата основа всеки цвят хваща по-силно. Ефектът на мраморното яйце може да получите по няколко начина.

1. С олио



Във всяка от разтворените бои сипете по няколко капки олио. Така боята няма да покрие цялата повърхност, а само отделни петна. След като извадите от единия цвят, потопете яйцето в друг. Така по много импресионистичен начин ще се наслоят различни цветове.

2. С бои за мраморен ефект



Специалните бои с мраморен ефект, които са налични в магазинната мрежа, се наричат още брилянтни. Боядисват се горещи, защото при висока температура на повърхността боите се захващат по-добре. Добре е да използвате ръкавици. Капвайте от всяка капсула на боята върху яйцето и размазвайте с пръсти. Няколко капки с различни цветове ще направят страхотен мраморен ефект.

3. С техника ебру върху кухи яйца



За този вариант може да използвате художествени бои с мрамориращ ефект. Техниката ебру е изключителна лесна, забавна и с нея се получават яйца с уникална красота. Просто сипете по няколко капки от различните бои във водата. Потопете продуханото яйце бързо, докато не е изсъхнала боята. Движението на водата разнася боите и именно по този начин се създава мраморният ефект.