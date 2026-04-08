Боядисването на яйца е традиционна част от Великден, но често върху черупките има фабрични печати, които развалят крайния вид. За щастие, има лесни и безопасни начини да ги премахнете - ето как да го направите.

Защо има печати върху яйцата?

Печатите се поставят от производителите като част от контрола на качеството. Те съдържат информация за произхода и начина на отглеждане на кокошките.

Почистване с оцет

Най-лесният начин е използването на оцет:

Напоете памучен тампон с оцет.

Внимателно разтрийте мястото с печата.

Изплакнете яйцето с хладка вода.

Оцетът разгражда мастилото, без да уврежда черупката.

Леко измиване със сода

Смесете малко сода за хляб с вода до получаване на паста.

Нанесете върху печата и разтрийте внимателно.

Изплакнете добре.

Този метод е подходящ при по-упорити печати.

Накисване във вода с оцет

Напълнете купа с топла вода и добавете малко оцет.

Оставете яйцата да се накиснат за 5–10 минути.

Леко избършете повърхността.

Важни съвети

Не търкайте прекалено силно, за да не повредите черупката.

Измивайте яйцата непосредствено преди боядисване.

Работете с чисти ръце и съдове.

След като премахнете печатите, яйцата ще имат по-чист и красив вид при боядисване.

