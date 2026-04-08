Боядисването на яйца е традиционна част от Великден, но често върху черупките има фабрични печати, които развалят крайния вид. За щастие, има лесни и безопасни начини да ги премахнете - ето как да го направите.

Защо има печати върху яйцата?

Печатите се поставят от производителите като част от контрола на качеството. Те съдържат информация за произхода и начина на отглеждане на кокошките.

Почистване с оцет

Най-лесният начин е използването на оцет:

  • Напоете памучен тампон с оцет.
  • Внимателно разтрийте мястото с печата.
  • Изплакнете яйцето с хладка вода.

Оцетът разгражда мастилото, без да уврежда черупката.

Леко измиване със сода

  • Смесете малко сода за хляб с вода до получаване на паста.
  • Нанесете върху печата и разтрийте внимателно.
  • Изплакнете добре.

Този метод е подходящ при по-упорити печати.

Накисване във вода с оцет

  • Напълнете купа с топла вода и добавете малко оцет.
  • Оставете яйцата да се накиснат за 5–10 минути.
  • Леко избършете повърхността.

Важни съвети

  • Не търкайте прекалено силно, за да не повредите черупката.
  • Измивайте яйцата непосредствено преди боядисване.
  • Работете с чисти ръце и съдове.

След като премахнете печатите, яйцата ще имат по-чист и красив вид при боядисване.

