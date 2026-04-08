Боядисването на яйца е традиционна част от Великден, но често върху черупките има фабрични печати, които развалят крайния вид. За щастие, има лесни и безопасни начини да ги премахнете - ето как да го направите.
Защо има печати върху яйцата?
Печатите се поставят от производителите като част от контрола на качеството. Те съдържат информация за произхода и начина на отглеждане на кокошките.
Почистване с оцет
Най-лесният начин е използването на оцет:
- Напоете памучен тампон с оцет.
- Внимателно разтрийте мястото с печата.
- Изплакнете яйцето с хладка вода.
Оцетът разгражда мастилото, без да уврежда черупката.
Леко измиване със сода
- Смесете малко сода за хляб с вода до получаване на паста.
- Нанесете върху печата и разтрийте внимателно.
- Изплакнете добре.
Този метод е подходящ при по-упорити печати.
Накисване във вода с оцет
- Напълнете купа с топла вода и добавете малко оцет.
- Оставете яйцата да се накиснат за 5–10 минути.
- Леко избършете повърхността.
Важни съвети
- Не търкайте прекалено силно, за да не повредите черупката.
- Измивайте яйцата непосредствено преди боядисване.
- Работете с чисти ръце и съдове.
След като премахнете печатите, яйцата ще имат по-чист и красив вид при боядисване.
А защо задължително се носи боядисано яйце в православната църква - вижте тук: