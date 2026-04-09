С наближаването на Великден интересът към козунаците с квас продължава да расте, а все повече хора търсят не само автентичен вкус, но и разбиране за самия процес. Във втората част на видеорепортажа ни от пекарна „Кисело и сладко“ заснехме финалните детайли от процеса по приготвяне на великденски козунак – плетенето, печенето и дегустирането, разбира се.

Първа част вижте тук:

Тънкостите на печенето с квас

Преди да влязат във фурната козунаците се намазват с яйце, поръсват се със захар и бадеми, а детайлите се оказват също толкова важни, колкото и самата рецепта.

Печенето изисква прецизност – както по отношение на температурата, така и на времето. В конкретния случай се използва пещ, която загрява равномерно отгоре и отдолу, което позволява по-добър контрол върху крайния резултат. Част от процеса включва и контролирано освобождаване на влагата по време на печене, за да се постигне равномерна структура.

Ключов момент остава разпознаването на готовото тесто още преди печенето.

„Най-ясният признак е, когато видим, че то драстично е повишило своя обем“, обяснява Влад Неприенков, собственик и главен пекар в „Кисело и сладко“.

Именно тук много хора допускат грешки у дома – най-често заради липса на търпение. Недостатъчно втасалото тесто води до по-плътен и тежък козунак, далеч от търсената въздушна текстура. Контролът върху температурата е от решаващо значение при работа с квас. По-високата и постоянна температура ускорява ферментацията, докато по-ниските градуси могат значително да забавят процеса. Това прави приготвянето на козунак с квас по-непредсказуемо, но и по-зависимо от опита на пекаря.

Разпознаването на добре изпечения козунак също има своите ясни критерии. Две са нещата, по които най-добре се разбира дали изделието е готово - това е дали има загар и вътрешната температура, която трябва да достигне между 88 и 92 градуса.

Така, зад на пръв поглед познатия великденски символ, стои сложна комбинация от техника, търпение и усет – качества, които превръщат козунака с квас в истинско майсторство.

Всички подробности - вижте в следващото видео.