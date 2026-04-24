24-годишната финансова брокерка Цветелина Велева напусна най-романтичното риалити в българския ефир, за да бъде отново с любовта си, но навън. В епизод 32 на "Ергенът", сезон 5, Цветелина пожела да си тръгне по собствено желание, като призна пред всички, че все още обича бившия си партньор. А как продължава животът ѝ след предаването, споделя в специално интервю за LadyZone.bg.

Вечерта в имението започна с истинска бомба. Велева хвърли картите на масата, признавайки, че едно съобщение от бившия ѝ приятел е променило всичко. „Обичам те“ от миналото се оказа по-силно от приключението в телевизионния ефир.

Цвети осъзна, че сърцето ѝ не е в Шри Ланка, и напусна формата, за да потърси щастието там, където го е оставила.

Какво не знаете за нея?

Припомняме, че тя има екип, наброяващ 250 човека. Мечтае да стане богата, но държи да изкарва парите си сама. Доходът, който получава в момента, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си.

Определя се като доминантна в бизнеса, но не и вкъщи, където копнее да покаже женствената си страна.

Цветелина Велева даде заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин. Въпреки това, отношенията ѝ с нито един от тях не потръгнаха, както тя очакваше. Когато гласът на миналото се обади, тя реши да отговори.

Цветелина има син на четири години и смята, че бъдещият ѝ мъж задължително трябва да го приема като свое дете. Не иска до себе си някой „лигльо“ или т.нар. „мамини синчета“. Търси истински партньор, с когото да се вдъхновяват и мотивират заедно. Но дали е открила всички качества, които търси, в сегашния си партньор - вижте във видеото най-горе.

Цветелина Велева след "Ергенът"

Цвети е самостоятелна жена още от 14-годишна възраст, когато започва работа в ресторант като готвач - студена кухня. "Там се научих да беля картофи", шегува се тя. Първите си спечели пари са скромните 80 лв., а тях харчи за дънки.

За "щурите" си ученически години разказва, че "най-редовно е закъснявала за училище". По време на 11. и 12. клас тя признава, че е прекарвала много време по дискотеките, но предпочита да не празнува абитуринтския си бал, а вместо това да инвестира парите.

Пред екипа ни тя споделя, че най-трудният момент в живота ѝ до момента е била раздялата с бащата на детето ѝ.

"Трябваха ми няколко месеца да се стабилизирам... да започна живота си", продължи тя.

