Ако сте си мислили, че коктейлите в „Ергенът“ не могат да станат по-горещи, последният епизод доказа точно обратното. В една нощ, изпълнена с неочаквани обрати, сълзи и смели женски решения, имението на любовта напуснаха цели четири дами. Цветелина, Татяна, Гориция и Мартина избраха достойнството и собствения си път пред несигурността на Шри Ланка.

Гласът на миналото: Цвети Велева избра старата любов

Вечерта започна с истинска бомба. Финансовият брокер Цвети Велева хвърли картите на масата, признавайки, че едно съобщение от бившия ѝ приятел е променило всичко. „Обичам те“ от миналото се оказа по-силно от приключението в телевизионния ефир. Цвети осъзна, че сърцето ѝ не е в Шри Ланка, и напусна формата, за да потърси щастието там, където го е оставила.

Бунтът на розите: Крис остана „на сухо“

Когато Наум обяви, че Церемонията на розата ще бъде само за Крис, никой не подозираше какво предстои. Ергенът беше подготвил пет рози, но получи серия от „не“-та, които ще се помнят дълго.

Елеонора беше единствената, която прие цветето с усмивка, затвърждавайки химията между тях.

Татяна Иванова направи показно по достойнство. С думите, че е извървяла своите пет крачки, но не е видяла Крис да идва към нея, тя отказа розата и си тръгна с високо вдигната глава.

Гориция Габровска беше кратка и категорична: „Избирам себе си!“.

Мартина Петрова, която влиза в риалитито за втори път, призна, че отново не е открила дълбочина и искреност, и също обърна гръб на Крис.

Най-студеният душ обаче дойде от Симона. Журналистката не просто отказа розата на Кристиян, но го направи с леден коментар: „Добър опит, но неуспешен“. Тя остава в играта само на магия – ако Стоян реши да ѝ даде „черна роза“ при завръщането си.

Какво следва? Семейни инспекции и завръщания

Докато Крис се чуди дали има бъдеще с Елеонора, на хоризонта се задават най-тежките критици – майка му и брат му. Те пристигат в Шри Ланка, за да проверят дали принцесата на Крис е подходяща за семейството.

Междувременно, голямото завръщане на Стоян обещава нов хаос. Момичетата ще трябва да очароват не само него, но и родителите му. Майките на Гатев и Марин също стягат багажа за острова, което означава само едно: времето за игри свърши, започват семейните драми!

