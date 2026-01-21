Рапърът A$AP Rocky и любимата му - певицата Риана се радват на семеен уют и щастие, а музикантът сподели лични откровения за трите им деца по време на гостуването си в популярен подкаст. Това зарадва и развълнува феновете, а по всичко си личи, че семейството е сплотено и родителската роля е нещо, което вдъхновява двамата музиканти.

Какво каза музикантът за децата

Световноизвестният певец описва всяко от децата си с много любов, по време на гостуването си в подкаста "The New York Post Podcast".

Първородният син - RZA

Любимият на Риана разказва, че RZA, който е на около 3 години, е по-сдържан и интровертен. Той не се интересува особено от лакомства или динамични игри. Предпочита по-спокойни занимания.

Вторият син - Riot

Обратно на по-големия си брат, Riot, който е едва на 2 години, е много социален, енергичен и обича да бъде център на внимание. Според Rocky той буквално „краде шоуто“, когато влезе в стаята, и особено обича захарния памук - нещо, което напълно го отличава от по-големия му брат, който не е фен на сладкото.

Най-малката - Rocki

Най-новото попълнение в семейството е дъщеря им Rocki, родена през септември 2025 г. На едва около 4 месеца, тя вече е много изразителна, комуникативна и често успява да усмихне родителите си. Рапърът щастливо заявява, че я усеща почти като негово "близначе".

Снимка: Getty Images

Как Риана и A$AP Rocky възприемат родителската роля

Rocky споделя, четой и Риана са изключително спокойни родители. Те не налагат строги правила, а по-скоро насърчават децата да израстват самостоятелно и да следват собствените си интереси.

Снимка: Getty / Instagram.com

Непокорният певец разказва още, че бащинството определено го е променило и е допринесло за това той да се чувства по-стабилен и по-свързан със себе си. Той споделя, че сега повече от всякога иска да бъде „готин баща“ - да учи децата си на игри, спорт и да ги подкрепя във всички техни стремежи.

