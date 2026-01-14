Риана загатна, че вече е готова да стане майка за четвърти път, само четири месеца след раждането на Роки Айриш! Почитателите на певицата не приеха особено добре на новината, защото определено усещат липсата ѝ на музикалната сцена. Риана не е издавала собствено парче от около десетилетие.

Във видеоклип, качен в Instagram от 11 януари, бившата звезда от „Love Island“ Монтана Роуз Браун сподели мислите си за новата година.

„Решавам дали да стана секси или да забременея през 2026 г.“, написа риалити звездата и инфлуенсър, която има две деца с годеника си Марк О'Конър, върху закачливо видео, в което изглежда дълбоко замислена над дилемата.

„Чакай! Значи не съм луда тогава? Обзалагам се!“, написа 37-годишната Риана в коментарите на публикацията.

Феновете на певицата бързо реагираха на коментара ѝ. Повечето вече са нетърпеливи за нова музика и я молят да се съсредоточи върху кариерата си, вместо да приветства още едно бебе. Потребител дори отговори на коментара на музикантката: „Момиче, единственото нещо, което трябва да направиш е албум!“

Снимка: Getty Images/Instagram

Деветкратният носител на награда „Грами“ и A$AP Rocky, също на 37 години, посрещнаха третото си дете, първата си дъщеря, на 13 септември. Те са родители и на двама сина: Арза, роден през 2022 г., и Риот, който се появи на бял свят през 2023 г. Тя и рапърът от „Praise the Lord“ са заедно от 2020 г. и често говорят открито за плановете си за бъдещето.

„Винаги съм си мислила, че първо ще е брак, после бебе, но кой, по дяволите, казва, че трябва да бъде така“, каза Риана пред Vogue през април 2022 г. „Със сигурност няма да позволя това да ми попречи да бъда майка.“

Снимка: Getty Images/Instagram

Въпреки че и двамата са споделяли подробности за семейството си, двойката винаги е подхождала внимателно с това, което прави публично достояние относно романтичната си връзка. Въпреки това, в края на 2025 г. A$AP Rocky подхрани слуховете, че може би вече са женени, като се нарече „любящ съпруг“ в интервю за списание The Perfect.

„Да бъда баща, партньор и любящ съпруг в семейството си е това, което ме прави наистина, наистина щастлив“, каза той пред изданието в статия, публикувана на 29 октомври.

Докато обсъждаше статуса си с Риана с Elle месец преди коментарите си, той се изсмя и каза: „Откъде знаеш, че вече не съм съпруг? Все още няма да го потвърдя.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER