Легендарният вратар Борислав Михайлов си отиде от този свят в днешния студен мартенски ден, а хиляди българи останаха със сломени сърца. Той не само промени завинаги футболната история, но остава и ярък пример за любящ баща, който научи децата си да бъдат добри и грижовни хора.

Ето какво е споделяла през годините дъщеря му от трикратната световна шампионка Мария Петрова - Елинор.

Дъщеря на спортни знаменитости

От втория си брак с Мария Петрова Борислав Михайлов има дъщеря - Елинор.

"Принцесата на тати"

Елинор разказва подробности за връзката с родителите си пред водещите на "Търси се". Дъщерята на футболната звезда споделя, че винаги е искала да прилича на майка си Мария, но е малката принцеса на тати, тъй като Боби Михайлов винаги е обичал да я глези.

"Винаги, когато съм имала нужда от родителите си, те са били до мен. Никога не ми е липсвала любов и съм много щастлива от това! Мога да им кажа всичко, те са първите хора, на които ще се обадя за съвет!" - споделя откровено дъщерята на Боби Михайлов.

"Мама и тати, като двойка, бих ги описала като двама 16-годишни, които току-що са станали гаджета и имат много забавни спорове!" - разказва тя за Мария Петрова и Боби Михайлов.

"Напомнят ми на тази детска любов, която никога не е изчезнала", допълва Елинор и признава, че не е взела спокойствието на майка си, а по-скоро темперамента на баща си.

"От тати съм взела това да се грижа за хората около себе си и да им давам най-доброто!" - разказва още красавицата.

Припомнямае, че едва на 14 години Елинор отива да живее в Испания. Решението е на майка й. Признава, че не й е било лесно да го вземе, но приема, че там ще срещне много и различни момичета и момчетата на нейната възраст. Това е и спасение от светлините на прожекторите и медийното внимание.