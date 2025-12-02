Обичаният водещ на „Стани богат“ Ники Кънчев призова всичките си последователи в социалните мрежи да помогнат на една футболна легенда на България да си върне здравето и да се пребори с коварно заболяване – футболистът Любослав Пенев. Бившият играч на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид е диагностициран с рак на бъбрека, като се бори с тежкото заболяване в Германия.

„Той ни донесе гигантска радост, нека днес ние да му помогнем! Любо Пенев се бори за живота си, а в тази страна Човекът винаги трябва да бъде в центъра! Един Човек има нужда от помощ! Ракът отново е споходил Пенев, този път в бъбреците! Лекува се в Германия! От близо месец е там!“, пише Ники Кънчев във Фейсбук профила си.

„Нека бием центъра днес за Любо Пенев!

Ето как: дарете на тази банкова сметка BG52BUIN95611000776024.

Титуляр е съпругата Любчо Кристина Юлиянова Мицева

Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

Самият Любо като истински мъжкар дори и не иска да чуе за помощ! Приятели са помолили Кристина да открие тази сметка, за да можем всички ние заедно да помогнем!

Аз помогнах, давайте и вие! Не е нужно да давате хиляди, а да сме хиляди!“, призовава водещият на „Стани богат“ по bTV.

Снимка: bTV Media Group

Припомняме, че близките на Любослав Пенев откриха дарителска сметка за лечението на бившия футболист.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила - сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България“ – това написа съпругата му Кристина във Фейсбук, където сподели информация за дарителската кампания в подкрепа на легендарния нападател.

Любослав Пенев е роден на 31 август 1966 г. в Добрич. Пенев е юноша на ЦСКА, където дебютира и в професионалния футбол през 1984 г., когато е само на 18 години.

В края на 80-те ЦСКА е мястото, където се развиват много от играчите, постигнали четвъртото място на световното първенство през 1994 г. Любослав Пенев е съотборник в ЦСКА с Трифон Иванов, Емил Костадинов и Христо Стоичков. С ЦСКА Пенев печели шампионската титла два пъти (1987 и 1989) и купата на България три пъти (1987, 1988 и 1989).

През 1989 г., едва 23-годишен, става играч на испанския гранд „Валенсия“. Избран за най-добър футболист на България за 1988. Има 62 мача и 14 гола за националния отбор. През пролетта на 1994 г. получава диагноза рак на тестисите, заради което и пропуска финалите на световното първенство в САЩ.

