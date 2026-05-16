Часове преди големия финал на „Евровизия“ 2026, българската представителка DARA отправи едно от най-личните и емоционални послания досега. В публикация в социалните мрежи певицата призна, че последните месеци са я променили завинаги – не само като артист, но и като човек.

След като спечели националния финал в България с песента „Bangaranga“, DARA преминава през тежък период на тревожност и емоционално напрежение.

„Всичко ми се струваше прекалено шумно, огромно и непосилно“, споделя тя.

Именно тогава обаче открива нови практики, които ѝ помагат да се справи със страха и напрежението – медитации, дихателни упражнения, водене на дневник и позитивна вътрешна нагласа.

Посланието ѝ идва само ден след като България се класира за големия финал на конкурса във Виена с експлозивното изпълнение на „Bangaranga“ – песен, която самата DARA определя като „силна музика с дълбоко балканско послание“.

В емоционалния си текст певицата благодари на целия екип зад проекта – от музикалните продуценти и хореографите до танцьорите и екипа на Virginia Records. Специално място отделя и на Българската национална телевизия за подкрепата към българските артисти.

„Европа ме прие и ме обикна такава, каквато съм. А „Bangaranga“ намери пътя към сърцата на хората“, пише още DARA.

През последните седмици изпълнителката неведнъж говори открито за вътрешната битка, която води покрай участието си в „Евровизия“. Още при пристигането си във Виена тя сподели, че „Bangaranga“ е песен за избора на любовта пред страха и за преодоляването на тревожността и вътрешния хаос.

Въпреки критиките и огромното обществено напрежение около избора ѝ за представител на България, DARA успя да превърне емоциите си в сила на сцената. Изпълнението ѝ бе определено от фенове и музикални коментатори като едно от най-запомнящите се в тазгодишното издание на конкурса.

А малко преди финала певицата прави и най-важното си признание:

„Без значение какво ще се случи тази вечер, аз вече спечелих нещо много по-голямо – доказах на себе си, че когато вярваш истински, една мечта може да стане реалност.“

Мечта, която само допреди няколко месеца е съществувала единствено във въображението ѝ. Днес DARA е на сцената на „Евровизия“ – и цяла България е с нея!

Финалът е в събота – 16 май, отново от 22 ч., като също ще бъде предаван по БНТ. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които участват в гласуването.

