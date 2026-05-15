Финландската цигуларка Линда Лампениус получи рядката възможност и специално разрешение да се изяви на живо на финала на песенния конкурс „Евровизия“ 2026 г. във Виена. Това е първият път от близо три десетилетия, в който „Евровизия“ прави изключение от строгото си правило, че инструменталният акомпанимент на сцената трябва да бъде предварително записан.

Тя и певецът Пет Парконен представят Финландия с песента „Liekinheitin", която се смята за една от любимите на феновете.

Организаторите направиха изключение поради участието на цигулката в изпълнението. Линда заяви, че цигулката е нейният „глас“ в песента и че най-накрая ще може да „пее“ на сцената.

Правилото, забраняващо изпълненията на живо, съществува, за да се позволи бързо изпълнение между изпълненията и да се намалят техническите рискове. Вокалите все пак трябва да се изпълняват на живо.

Преди това решение, последното изпълнение с истински инструменти на живо е било през 1998 г. В Бирмингам представителят на Македония, Владо Яневски, изпълни песента „Ne zori, zoro“ под акомпанимента на истински оркестър. Той беше последният участник, който се изяви оркестър. Неговото изпълнение всъщност бележи два исторически момента. Интересно е също да се отбележи, че Яневски беше първият представител на Македония на „Евровизия“.

Припомняме, че финалът на музикалната надпревара е в събота – 16 май, отново от 22 ч., като ще бъде предаван по БНТ. Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които участват в гласуването.

В нощта на втория полуфинал DARA се класира във финалната десетка за финала. Заедно с България място на финала намериха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.