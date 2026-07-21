България вече има своите нови носителки на титлите „Мис Свят България“ и „Мис Вселена България“ за 2026 г. На специална церемония в София бяха избрани Цветелина Лозанова и Ана-Мария Бабау, които ще представят страната ни на двата най-престижни конкурса за красота в света.

Коя е новата „Мис Свят България“?

Титлата „Мис Свят България 2026“ спечели софиянката Цветелина Лозанова - предприемач, пътешественик и изследовател, която е позната и от участието си във „Фермата“ 7. В миналото тя е работила като стюардеса, а днес развива собствени проекти и проявява интерес към британския кралски етикет.

Тя стана популярна като една от участничките в седмия сезон на риалити предаването по bTV, където впечатли зрителите със своята емоционалност, силен характер и желание да покаже, че зад красивата визия стои много повече.

Припомняме, че участието ѝ във формата беше белязано и от емоционална близост с друг участник - Виктор. След напускането си новата „Мис Свят България“ коментира, че отношенията им са били истински за момента и че във „Фермата“ хората бързо изграждат силни връзки заради изолирания свят, в който живеят.

Снимка: https://www.instagram.com

След риалитито животът ѝ продължи в романтична посока. Цветелина се омъжи за пилота Ивайло, с когото се сгодиха по време на самолетен полет - момент, който самата тя определи като специален и символичен, тъй като двамата се срещат покрай авиацията.

По-късно Цвети разказа пред LadyZone.bg и за живота си в Нигерия, където се премества със съпруга си заради неговата работа като пилот. Тя сподели, че приема новото място като възможност за различен опит и личностно развитие.

Лозанова ще представи България на 73-тото издание на „Мис Свят“, което тази година ще се проведе във Виетнам през септември. Очаква се подготовката ѝ за международния форум да започне още в началото на август.

Ана-Мария Бабау ще представя България на конкурса „Мис Вселена“

Новата „Мис Вселена България“ е Ана-Мария Бабау, родена в София, с образование в Румъния. Тя е архитект и моден дизайнер, като за международния конкурс ще представи и свои авторски модели. Освен това владее няколко езика - английски, испански, румънски, руски и български.

Ана-Мария ще защитава българския флаг на 75-ото издание на „Мис Вселена“, което ще се проведе в Пуерто Рико.

Снимка: https://www.instagram.com

Новите правила в конкурсите

През последните години както „Мис Свят“, така и „Мис Вселена“ постепенно разшириха критериите за участие. Организаторите вече допускат омъжени жени, майки и кандидатки с различна сексуална ориентация, а при „Мис Вселена“ отпаднаха и ограниченията за възраст над 28 години. Конкурсът допуска участие и на трансжени, след като през последните години официално промени правилника си.

Националният директор на двата конкурса Венета Кръстева коментира, че според актуалните регламенти акцентът вече не е единствено върху традиционните мерки и външния вид, а върху личността, историята и обществената ангажираност на кандидатките. Тя посочва, че конкурсите стават все по-отворени към жени с различни физически характеристики и житейски истории.

Единствената българка с участие и в двата конкурса

Националният директор на „Мис Свят България“ и „Мис Вселена България“ Венета Кръстева е добре познато име в света на конкурсите за красота. Тя е първата и единствена българка, представяла страната ни както на „Мис Вселена“, така и на „Мис Свят“, а днес ръководи организацията, която държи лицензите за двата международни конкурса у нас.