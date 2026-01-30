Очарователната Чанита Сийтакет Крейторн е новата носителка на титлата „Мисис Свят“. Тя е представителката на Тайланд и успя да спечели журито и публиката в Лас Вегас. Блясък, емоции и една корона, която отиде в „Страната на усмивките“ – така протече престижния конкурс Mrs. World 2025.

„Мисис Свят“ е конкурс за омъжените жени, които успешно съчетават семейния живот с кариерата и социалните каузи. Победителката се избира ежегодно чрез комплексна оценка, която включва не само визия, но и личностно представяне, пише People.

Кандидатките преминават през интервюта с журито, които носят голям процент от общия сбор точки. Следват дефилета по бански и вечерни рокли, както и представяне на национални костюми. Основно изискване е участничките да са официално омъжени поне от 6 месеца преди конкурса, да са на възраст над 18 години и да притежават гражданство на страната, която представляват.

Коя е Чанита Сийтакет Крейторн?

Снимка: Instagram

Чанита Сийтакет Крейторн наследи короната от досегашната победителка Юлия Сапин от Германия. Тайландката впечатли всички със своята грация и увереност, оставяйки зад себе си достойна конкуренция. Нейни подгласнички станаха представителките на САЩ - Пейдж Юинг и на Шри Ланка - Сабина Юсаф.

Чанита, която приятелите наричат просто Сами, е далеч от образа на недосегаема красавица. Тя е здраво стъпила на земята жена с магистърска степен по маркетинг от Единбург и сериозен трудов стаж – от държавната администрация в Тайланд до динамичния свят на технологиите. След раждането на сина си е преминала през трудни моменти, в които е чувствала, че губи себе си в грижите за семейството. Точно това я мотивира да се бори за по-добри условия за работещите майки и за правото им да имат време за себе си. Нейното послание е просто и искрено: за да бъдеш добра майка, първо трябва да бъдеш щастлив и завършен човек – философия, която я превърна от обикновено работещо момиче в новата „Мисис Свят“.

„Този момент е сбъдната мечта не само за мен, но и за цялата ми страна“, споделя развълнуваната победителка веднага след церемонията.

Повече от просто красота

Конкурсът „Мисис Свят“ има богата история – той е първият по рода си международен форум за омъжени жени, създаден още през 1984 г. През годините той се утвърждава като платформа, която дава глас на жените с позиция в обществото.

За Чанита титлата не е само блясък, но и отговорност. Като „Мисис Свят“ 2025, тя ще посвети следващата година на различни благотворителни инициативи и ще пътува по света като посланик на доброто, доказвайки, че бракът и семейството са вдъхновение, а не пречка по пътя към големите постижения.

Още снимки на новата „Мисис Свят“ вижте в галерията най-горе.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER