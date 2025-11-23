Световният конкурс Мис Планет 2025 донесе престижно признание за България – титлата бе спечелена от Манита Вартан. Моделът и филолог по образование гостува в „Тази неделя“, където разказа за впечатленията и вълненията си от най-голямото събитие в кариерата си досега.

„Проведе се в Анталия, участваха жени от четири континента и беше най-вълнуващото събитие в моята кариера като модел“, споделя Манита Вартан.

Тежестта на короната и силата на отговорността

На въпрос дали короната тежи физически, Манита отговаря с усмивка: „Тежи и е доста неудобна, но това е, когато си с корона от подобно ниво. Дали е национална, световна или европейска – отговорността е тежка.“

Пътят през титлите – от Мисис България до Мисис Планета

Кариерата ѝ в конкурсите за красота започва впечатляващо. Манита Вартан печели титлата Мисис България 2022, след което триумфира и като Мисис Европа 2023. Но историята ѝ продължава – тя става Мисис Армения – Европейски съюз 2025, а по-късно достига и до световната титла Мисис Планета.

Арменските корени и двете родини в едно сърце

Манита разказва, че произхожда от арменско семейство, заселило се в България още през 1915 г. „Армения е моята кръв, но България е моят дом и пристан“, казва тя.

Тя е завършила арменското училище, а по-късно – българска филология и журналистика. Автор е на книга с автентични арменски рецепти. „Кухнята на Мисис България“ – така се казва кулинарното издание, което събира традиционни ястия от арменската кухня. Сред любимите ѝ ястия е арменската версия на мусака. „Всеки народ има своята версия. Характерни са подправките“, обяснява тя.

Световният конкурс отблизо: жури от 10 държави и сериозна подготовка

Световният финал, по думите ѝ, не е просто дефиле на сцена. „Целият форум е доста натоварен. Имахме интервю с 10-членно жури от 10 държави. Трябваше да представим наше портфолио с модната ни история.“

Манита Вартан добавя, че владеенето на чужди езици се оказва изключително важно. Тя говори шест – арменски, български, турски, руски, испански и английски.

Още от разговора с Манита Вартан - гледайте тук и във видеото най-отгоре.

