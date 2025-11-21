Фатима Бош, "Мис Мексико", беше коронясана за "Мис Вселена" 2025 в скандалния конкурс, в който стана любимка на феновете. Малко преди да получи короната, между нея и тайландски директор на конкурси се разрази голям скандал.

Скандалът започва, след като бизнесменът Нават Ицарагризил обвинил Фатима, че не е публикувала в социалните си мрежи нищо за страната домакин. Бизнесменът я нарече "тъпа", а след това дори извика охраната и предупреди другите участнички, че ако излязат от залата, няма да продължат участието си в конкурса. По-късно той поднесе извиненията си и обясни реакцията си с твърде много натрупано напрежение.

25-годишната Фатима Бош беше коронясана от миналогодишната победителка Виктория Кьер Тейлвиг от Дания. "Защото мечтите се сбъдват и защото Бог го е искал!" - това бяха първите й думи, след като беше обявена за най-красивата жена. 

Модел без ръце мечтае да стане Мис Мексико (ВИДЕО)

Второ и трето място заемат:

Правинар Сингх - "Мис Тайланд"
Стефани Абасали - "Мис Венесуела"

Събитието включваше участнички от 120 държави. Надийн Айюб стана първата жена, която представи палестинския народ на конкурса. Тя е активистка и модел от Палестина, олицетворява устойчивостта и решителността, които са определящи за платформата на конкурса. Още преди конкурса тя обеща, че ще говори от името на хора, които „отказват да бъдат заглушени“. 

Исторически дебют: Палестина за първи път с представителка на „Мис Вселена“ 2025 г. (СНИМКИ)

"Мис Вселена"е от конкурсите за красота, които привличат милиони зрители всяка година. Представителките от всяка страна се избират чрез местни конкурси. Финалът в петък беше воден от американския комик Стив Бърн и започна с изпълнение на тайландския певец Джеф Сатур.

На финалния кръг, на който на участничките бяха задавани въпроси, "Мис Мексико" акцентира на силата на всяка жена да е различна. 

"Вярвай в силата на своята автентичност! Мечтите ти имат значение, сърцето ти има значение. Никога не позволявай на никого да те кара да се съмняваш в стойността си."

 

Огромен скандал на Мис Вселена 2025! Мис Мексико публично унижена (СНИМКИ+ВИДЕО)
Мис Вселена 2021 има 40 братовчеди и е учила за софтуерен инженер
Мис Ямайка се срути на сцената. Откарана е спешно в болница (ВИДЕО+СНИМКИ)

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

 

 

 

 