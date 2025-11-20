Инцидентите и сложните ситуации около конкурса за красота „Мис Вселена“ продължават. "Мис Ямайка" падна на сцената, след като стъпи на ръба й. Красавицата буквално се срути извън подиума.

Какво всъщност се случи?

"Мис Ямайка" е откарана спешно в болница, след като падна от сцената по време на конкурса за красота „Мис Вселена“. Габриел Хенри дефилира на подиума в Банкок, когато изведнъж стъпва на ръба на сцената и пада на земята. Това й се случва по време на дефилето с официални рокли, след като е стигнала до края на подиума.

Публиката реагира с викове на драматичното падане. Някои от тях дори скачат от местата си, за да помогнат на красавица. От падането си е ударила главата. По-късно Габриела Хенри в откарана в болница на носилка.

Участничката не е получила животозастрашаващи наранявания, според организаторите на конкурса в Ямайка, цитирани от Дейли Мейл.

"Медицински специалисти се грижат за нея и са уведомили, че тя не няма животозастрашаващи наранявания. Въпреки това те продължават да провеждат изследвания, за да гарантират пълното ѝ възстановяване."

Раул Роча, собственик на конкурса „Мис Вселена“, също публикува актуална информация, с която успокоява феновете, че Хенри е „в добри ръце“ и по чудо не си е счупила нищо при падането.

Коя е Мис Ямайка?

На 9 август 2025 г. тя е коронована за Miss Universe Jamaica 2025.

"Мис Ямайка" Габриел Хенри е очен лекар.

Работи благотворително за хора с увредено зрение чрез своята фондация „See Me Foundation“.

По време на конкурса "Мис Ямайка" печели няколко допълнителни награди – за най-добра личност (Personality), Media Challenge и др.

Представя страната на Miss Universe 2025.

На полуфиналите падна от сцената, докато дефилира, и е откарана в болница.

