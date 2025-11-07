Огромен скандал на Мис Вселена 2025, състезание, което се провежда тези дни в Тайланд! Мис Мексико, Фатима Бош, е в светлината на прожекторите. Тайландският бизнесмен Нават Ицарагризил, който има важни позиции както в Мис Вселена, така и в Мис Вселена Тайланд публично я унижи.
Скандалът с Мис Мексико
Скандалът започва, след като Нават се развикал на Фатима, че не е публикувала в социалните си мрежи нищо за страната домакин. Диалогът предаден от protv.ro.
- "Ако слушате само заповедите на националния си директор, вие сте "тъпа".
- "Ние ви уважаваме, трябва и вие да ни уважавате. Аз представлявам страната си и ако имате проблеми с моята организация, това не е моя вина."
- "Не, първо трябва да ме изслушаш, а след това да говориш.
Малко след тази реплика "Мис Мексико" става и излиза от залата. Последват я и други участнички. Реакцията на бизнесмена - да извика охраната и да ги предупреди, че ако излязат от залата, няма да продължат участието си в конкурса.
Скандалът е заснет и стана вайъръл в TikTok и Facebook.
Какво каза Фатима Бош след инцидента?
След инцидента "Мис Мексико" говори пред журналисти видимо разстроена.
"Направиха ме да изглеждам като глупачка. И това само защото има проблеми с моята организация. Това беше неуважение и не ми се струва честно. Светът трябва да види това. Ние сме силни жени и това състезание е за нашия глас. Никой не може да ни накара да замълчим! Той със сигурност няма да ме накара. Няма значение дали имате голяма мечта или корона. Ако загубите достойнството си, време е да си тръгнете."
Как реагираха организаторите?
Тайландският бизнесмен също не премълча реакцията си.
"Мисля, че трябва да разберете, че напрежението е много голямо. Аз съм човек и понякога не мога да се контролирам. Както и да е, нямах намерение да нараня никого. Трябва да се извиня на участниците", споделя той.
Раул Канту, президент и съсобственик на конкурса "Мис Вселена", реагира бързо, обявявайки, че участието на Нават в официални събития ще бъде ограничено.
2022 "Мис Вселена България" беше една от участничките в "Ергенът" - вижте повече във видеото.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK