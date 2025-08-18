Само четири месеца след сватбата си, животът на една от най-красивите жени в Русия приключи трагично. Ксения Александрова - модел, психолог и участничка в конкурса „Мис Вселена 2017“ – издъхна едва на 30 години, след тежка катастрофа с лос.

Красавицата, която до последно споделяше в социалните мрежи снимки и послания за любовта, остави след себе си спомени за блясък, мечти и един жесток финал. Тя почина на 12 август.

Автопроизшествието с носителката на титлата „Мис Русия“ се е случило на 5 юли. Тогава Ксения е пътувала в автомобил Porsche до Москва, когато на пътя внезапно изскочил лос. Той пробива предното стъкло и причинява тежка черепно-мозъчна травма на Александрова, която е седяла на предната седалка.

След инцидента е хоспитализирана първо в Ржев, след това в реанимацията на Института „Склифосовски“ в Москва. След седмици в кома, на 12 август, състоянието ѝ се влошава и младата жена умира. Смъртта ѝ беше потвърдена в социалните мрежи от нейната модна агенция Modus Ventis.

Ето какво още не знаете за живота на успешната моделка и психолог:

Образование и професия

На 19-годишна възраст започва кариерата си на модел в агенцията Modus Vivendis.

Александрова е била студентка в Руския икономически университет „Плеханов“, където е учила финанси и кредит през 2016 г., преди по-късно да завърши психология в Московския държавен педагогически университет. Изглежда, че е работила като терапевт преди да почине и често е споделяла публикации, свързани с професията, в социалните си мрежи.

„Ако ме попитат с какво хората най-често идват на терапия, тревожността определено ще бъде сред първите в списъка“, гласи превод на нейна публикация от април 2025 г.

Снимка: https://www.instagram.com

„Мис Вселена“

Александрова беше обявена за първа подгласничка в конкурса „Мис Русия“ през 2017 г. и същата година представи страната на конкурса „Мис Вселена“. Въпреки успеха си у дома, тя не се класира сред 16-те финалистки.

Снимка: https://www.instagram.com

Сватба

Моделката и съпругът ѝ Иля са се оженили през април тази година. Кралицата на красотата сподели снимки от големия ден на двойката в Instagram. Публикацията ѝ гласи: „Спомням си всяка секунда и сякаш все още преживявам целия вихър от емоции“ и „Имаше толкова много любов, радост и искрени чувства на този ден, че сърцето ми все още е пълно с тях“.

Снимка: https://www.instagram.com

Ксения Александрова се омъжи за съпруга си Иля само четири месеца преди двамата да претърпят автомобилна катастрофа в Тверска област, Русия.

Моделът и ТВ водещ Петя Богданова за успеха си зад граница - вижте в следващото видео.

