74-ият конкурс „Мис Вселена“ ще бъде исторически! За първи път в състезанието палестинци ще имат представител - 27-годишната Надин Аюб. Новината беше потвърдена от Организацията „Мис Вселена“ (MUO) в изявление от 19 август.

"Надин Аюб, активистка и модел от Палестина, олицетворява устойчивостта и решителността, които са определящи за нашата платформа", се казва в изявлението, направено от организацията.

Аюб ще се присъедини към участнички от над 130 други страни във финала на международния конкурс за красота, който ще се проведе на 21 ноември в столицата на Тайланд Банкок, отбелязва Си Ен Ен.

Аюб потвърди участието си в конкурса чрез публикация в Instagram, в която изрази гордост от постижението си и подчерта социално-политическия и културен контекст в щата, уверявайки, че ще говори от името на хора, които „отказват да бъдат заглушени“

„Днес стъпвам на сцената на „Мис Вселена“ не просто с титла, а с истина. Докато Палестина страда от мъка, особено в Газа, аз ще бъда гласът на хора, които отказват да бъдат заглушени . Аз представлявам всяка палестинска жена и дете, чиято сила светът трябва да види. Ние сме повече от страданието си: ние сме устойчивост, надежда и сърцето на родината, която живее чрез нас “, написа моделът.

"С нетърпение очакваме възможността да посрещнем Надин Аюб на сцената на конкурса "Мис Вселена", където тя с гордост ще представи Палестина, заставайки редом с претендентки от цял свят", се посочва още в изявлението на организаторите. 

"Мис Вселена" е ежегоден международен конкурс за красота и е един от най-престижните в света. Това ще бъде първият случай в историята на конкурса, когато представителка на Палестина ще вземе участие в него.

Коя е Надин Аюб?

27-годишната Надин Аюб се откроява като активистка и предприемачка. Тя е прекарала ранните си години между Палестина, Съединените щати и Канада, докато семейните ѝ корени се простират от Яфа до Западния бряг.

В момента живее между Дубай и Рамала, на Западния бряг. Скоро ще се появи на подиумите на „Мис Вселена“, за да представлява и защитава страната си.

„Не страданието ми ме определя. Определя ме смелостта, мечтите ми и решимостта ми да изградя бъдеще за моя народ“, заяви тя.

Аюб работи като активистка и предприемачка. Сред нейните проекти е Olive Green Academy, компания, посветена на опазването на планетата чрез използването на изкуствен интелект. Тя е и фитнес треньор и консултант по хранене, както и основател на организацията „Мис Палестина“, която вече ще отговаря за избора на бъдещи представители на държавата.

Кога ще се проведе Мис Вселена 2025?

74-ият конкурс „Мис Вселена“ ще се проведе на 21 ноември в Impact Arena в Пак Крет, Банкок, Тайланд, и ще включва 130 държави участнички. За разлика от предишните издания, тази година организацията ще въведе нов формат. Този формат обаче все още не е разкрит.

Мис Свят България и Мис Вселена България 2024 - вижте в следващото видео. 

