74-ият конкурс „Мис Вселена“ ще бъде исторически! За първи път в състезанието палестинци ще имат представител - 27-годишната Надин Аюб. Новината беше потвърдена от Организацията „Мис Вселена“ (MUO) в изявление от 19 август.

"Надин Аюб, активистка и модел от Палестина, олицетворява устойчивостта и решителността, които са определящи за нашата платформа", се казва в изявлението, направено от организацията.

Аюб ще се присъедини към участнички от над 130 други страни във финала на международния конкурс за красота, който ще се проведе на 21 ноември в столицата на Тайланд Банкок, отбелязва Си Ен Ен.

Аюб потвърди участието си в конкурса чрез публикация в Instagram, в която изрази гордост от постижението си и подчерта социално-политическия и културен контекст в щата, уверявайки, че ще говори от името на хора, които „отказват да бъдат заглушени“.

„Днес стъпвам на сцената на „Мис Вселена“ не просто с титла, а с истина. Докато Палестина страда от мъка, особено в Газа, аз ще бъда гласът на хора, които отказват да бъдат заглушени . Аз представлявам всяка палестинска жена и дете, чиято сила светът трябва да види. Ние сме повече от страданието си: ние сме устойчивост, надежда и сърцето на родината, която живее чрез нас “, написа моделът.

"С нетърпение очакваме възможността да посрещнем Надин Аюб на сцената на конкурса "Мис Вселена", където тя с гордост ще представи Палестина, заставайки редом с претендентки от цял свят", се посочва още в изявлението на организаторите.

"Мис Вселена" е ежегоден международен конкурс за красота и е един от най-престижните в света. Това ще бъде първият случай в историята на конкурса, когато представителка на Палестина ще вземе участие в него.