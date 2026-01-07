Всяка година, посред сивата лондонска зима, едно необичайно събитие носи неочаквана радост на пътуващите в града, но за повечето хора по света си остава голяма въпросителна. Това ежегодно събитие е ден, в който стотици хора смело се качват на метрото... без панталони.

Всяка година лондонското метро се превръща в забавна сцена, досущ като от театъра, тъй като стотици пътници участват в хумористичната инициатива „Пътуване в метрото без панталони“.

Събитието започва от Чайнатаун, където 40-годишният треньор Дейв Селкирк сформира групата от пътници без панталони. Оттам те се отправили към гара Пикадили Съркъс, където без усилие се сляли с редовните пътници. Истинското предизвикателство се оказва не това да се возиш без панталони във влака, а как да запазиш сериозна физиономия и интелектуално поведение.

Селкирк, ентусиазираният ръководител на събитието, обясни мотивацията зад него пред Associated Press.

„Случват се толкова много лоши, толкова много неща, които не са забавни“, каза той. „Хубаво е да правиш нещо просто заради самото преживяване.“

„Движението“ е въведено за първи път в Ню Йорк през 2002 г. от комика Чарли Тод и е замислено, за да внесе малко хумор в ежедневието на хората. Лондон възприема тази традиция през 2009 г. и оттогава насам тя е дългоочаквано събитие, което се провежда всяка година. То дава на хората причина да добавят забавление към монотонния ежедневен живот и едновременно с това държи света в объркване. Като свалят панталоните си, хората се стремят да създадат общо преживяване, което оспорва социалните норми, насърчава позитивното отношение към тялото и, най-важното, носи усмивка на лицето на всички.

Първоначално идеята възниква, когато той си представя пътниците в метрото през зимата, напълно облечени, с изключение на една липсваща част от гардероба им - панталоните им. След това концепцията става популярна и се разпространява в градове по целия свят, включително Берлин, Прага и Варшава. Още един град е добавен към този списък, когато Лондон приема „Пътуване с метро без панталони“ през 2009 г., като желаещите да се включат в този безгрижен ежегоден ден срещу обикновения живот.

Още от самото си начало събитието продължава да се разраства и привлича участници от всички възрасти! През 2026 г. лондонското метро очаква всички смели участници да събуят панталоните си само след броени дни - на 11 януари.

