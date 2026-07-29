Том Брейди превърна лятото в незабравимо семейно приключение. Бившата звезда на NFL замина за Аляска заедно с трите си деца - 18-годишния Джак, 16-годишния Бенджамин и 13-годишната Вивиан, а снимките от пътуването показват колко специално е било преживяването за тях.

На 28 юли 48-годишният Брейди сподели в Instagram поредица от кадри от семейната ваканция. Децата му се наслаждават на природата на Аляска, разхождат се с кучета за впряг, прекарват време край езера и дори се връщат с улов от риболовното си приключение.

На една от снимките Вивиан позира с един от братята си на лодка, а Джак и Бенджамин гордо показват рибите, които са уловили.

„Седмица в Аляска с тримата ми най-добри приятели. Пътуването на живота ми“, написа Брейди към публикацията.

Тримата наследници на бившия спортист са от две различни връзки. Брейди има дъщеря Вивиан и син Бенджамин от бившата си съпруга, супермодела Жизел Бюндхен. Най-големият му син Джак е от връзката му с актрисата Бриджит Мойнахан.

Семейното пътуване до Аляска идва само няколко седмици след друг важен момент за Брейди - дипломирането на сина му Джак.

През юни той сподели емоционална публикация по повод завършването на гимназията на 18-годишния младеж. „Един от най-гордите дни в живота ми“, написа известният баща, споделяйки снимки от церемонията.

Брейди и Бриджит Мойнахан, които се разделиха преди години, се събраха, за да отпразнуват големия ден на сина си. На снимките двамата позират от двете страни на Джак, който е облечен с традиционната тържествена шапка и тога и държи дипломата си.

Снимка: Getty Images

Бившите партньори демонстрираха разбирателство в подкрепа на сина си, а към снимките Брейди отправи трогателно послание.

Той определи Джак като „невероятен син, брат, внук, племенник и приятел“ и подчерта, че най-много се гордее не с постиженията му, а с човека, който е станал.

Брейди обърна внимание на начина, по който синът му се отнася към приятелите и семейството си, както и на способността му да забелязва, когато някой има труден ден.

„Любовта, която даваш на нашето семейство“, е сред нещата, които го правят най-горд, сподели той.

Припомняме, че Бюндхен започна нова глава в личния си живот. След развода си с Том Брейди през 2022 г. супермоделът откри любовта в лицето на инструктора по жиу-жицу Жоаким Валенте. Двамата първоначално са близки приятели, а отношенията им постепенно прерастват в романтична връзка.

През декември 2025 г. двамата се ожениха на скромна церемония във Флорида. 10 месеца по-рано, през февруари същата година, двойката посрещна и първото си дете заедно и третото дете на Бюндхен - момченце, чието име и до днес не е официално разкрито.

Снимка: instagram.com/gisele/

Макар да пази личния живот на най-малкия си син далеч от светлините на прожекторите, през последната година Бюндхен постепенно започна да споделя малки моменти от семейното им ежедневие. През юни тя посвети емоционално послание на Валенте по повод Деня на бащата, определяйки го като „невероятен пример за подражание“ за децата им.

През юли, по случай 46-ия си рожден ден, показа и мимолетен кадър на малкия си син в социалните мрежи.