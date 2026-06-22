След бурния край на брака си с Том Брейди, Жизел Бюндхен отново откри спокойствието и щастието до новия мъж в живота си – Жоаким Валенте. През последните няколко години супермоделът не крие колко хармоничен е новият етап от живота ѝ, а Денят на бащата се превърна в още един повод да покаже това пред своите последователи.

По случай празника, който в САЩ се отбелязва през трета неделя на месец юни, Жизел се включи в социалните мрежи, където остави трогателни думи към половинката си.

45-годишнаат Жизел сподели серия от семейни снимки и отправи емоционално послание към Валенте, с когото сключи брак на 3 декември 2025 г. на скромна церемония - и който е баща на най-малкия ѝ син.

„Честит Ден на бащата, Жоаким! Благодаря ти за прекрасния личен пример, който ми даваш ежедневно и че въплъщаваш ценности като любов, смирение, почтеност, дисциплина, доброта и постоянство“, написа тя. „Ти си невероятен пример за подражание. Всички сме ти безкрайно благодарни и много те обичаме.“

Сред кадрите, които Жизел сподели, се вижда как тя и 38-годишният Валенте прекарва време със сина им – на плажа, пред красива дъга, както и в по-интимни семейни моменти у дома. На други снимки инструкторът по жиу-жицу е заедно и с по-големите деца на Жизел - Бенджамин и Вивиан, които тя има от брака си с Том Брейди.

Освен съпруга си, Жизел не пропусна да поздрави и още един важен мъж в живота си - своя баща Валдир Бюндхен. Тя отправи и към него специални думи, като му благодари за безусловната любов, мъдростта и подкрепата през всички етапи от живота си. Публикацията завърши с поздрав към всички бащи по света.

Част от публикацията включва и архивен семеен кадър с бащата на Жизел и пет от шестте му деца, сред които и близначката на Жизел - Патрисия Бюндхен.

Снимка: Instagram/@gisele

Любопитното е, че сред поздравените не намери място бившият съпруг на супермодела - Том Брейди.

Жизел и Том Брейди се ожениха през 2009 г., но след 13 години брак официално се Впоследствие моделът започна връзка с Жоаким Валенте, а през февруари 2025 г. двамата посрещнаха първото си дете. Няколко месеца по-късно сключиха брак на дискретна церемония далеч от публичното внимание.

Въпреки раздялата си, Жизел и Брейди са запазили добри отношения. По повод Деня на майката миналия месец бившият играч на американски футбол отдаде почит на важните жени в живота си, включително на Жизел Бюндхен и майката на най-големия си син - Бриджит Мойнахан. Тогава той публикува тяхна обща снимка и кратко послание: „Честит Ден на майката“.