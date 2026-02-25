В последно време Жизел Бюндхен е отдадена преди всичко на майчинството и рядко се появява в публичното пространство. Но въпреки семейните ангажименти, тя не пропуска тренировките – за да поддържа перфектна фигура. И понякога прави съпричастни и последователите си в социалните мрежи към ежедневната си рутина.

Наскоро тя сподели кратко видео, чрез което показва някои от любимите си упражнения за корем. И уточнява, че именно те са ѝ помогнали да върне формата си след раждане – стягайки мускулите и увеличавайки физическата издръжливост.

Клипът започва с обяснение от страна на Бюндхен – тя казва, че обикновено не споделя фитнес съвети и тренировки в личните си профили. Но този път е решила да направи изключение – и да демонстрира прости движения, които могат да стегнат коремните мускули независимо от възрастта и физическите промени.

„Те наистина ми помогнаха да се възстановя след третата бременност,“ казва тя. „Искаше ми се да ги знам по-рано, за да мога да ги приложа и след предните ми две бременности. Сега, когато съм на 45 години, усещам коремът си много по-силен и стегнат.“

След това Бюндхен демонстрира самите упражнения, задължително вдишвайки и издишвайки. „Всеки път, когато издишам, си мисля за това да стягам всичко наведнъж,“ казва тя. „Започнах с по пет повторения, после стигнах до 10, а сега правя по 20.“

Семейният живот

Бюндхен и новият ѝ партньор, Жоаким Валенте живеят в Маями, предпочитайки дискретността и уединението. Все пак понякога Жизел повдига леко завесата на личния си свят, като споделя снимки, отбелязващи важни моменти с семейството.

Снимка: instagram.com/gisele/

„Най-красивите моменти не се споделят – те просто се преживяват“, написа неотдавна тя в социалните мрежи. „Напоследък прегръщам по-бавните ритми, истинските връзки и красотата в уроците, които идват с това просто да бъдеш.“

Снимка: instagram.com/gisele/

И още идеи как да тренираме като звездите - във видеото:



