Стегнат корем с мускули и плочки - няколко български инфлуенсъри могат да се похвалят с такъв. И не - не става дума за фалшиви снимки. Резултатите идват след много тренировки, постоянство и дисциплина.

Александра Богданска

Александра е същинска икона на фитнеса и lifestyle съдържанието. Коремът ѝ е впечатляващ не само заради плочките, а защото показва хармонията между сила и женственост. В профила си тя често споделя кратки видеа на своите HIIT упражнения и съвети за балансирано хранене. Алекс мотивира последователите си с реални резултати и позитивен подход – доказателство, че редовните усилия водят до видими промени. Тя направи и 34-дневно предизвикателство, хранейки се по режим и с тренировъчна програма, изготвена специално за нея. Завиждаме й, нали?

Професионален фитнес модел и състезател, Биляна години наред поддържа отлична физическа форма. Нейният корем е перфектен пример за резултат при дисциплина и постоянство. В социалните мрежи тя често споделя както интензивни силови тренировки, така и функционални упражнения за стягане на корема.

Галена

Галена е сред най-известните български поп‑фолк изпълнителки не само с заради таланта, гласа и сценичното си присъствие, но и заради добре поддържаното си тяло. Галена има стегнато тяло и релефен корем, който понякога показва в социалните мрежи и в клипове – доказателство, че комбинацията от тренировки и здравословни навици могат да дадат видими резултати. Освен тренировки, част от нейния подход включва и промяна в хранителните навици – ограничаване на въглехидрати, консумацията на повече риба, сезонни плодове и зеленчуци, както и много вода с лимон, подпомагат метаболизма й.

Маги Сидерова

Маги Сидерова е име, което много българи асоциират не само с красота, но и с поддържана физика и активенживот. Почти на 50, години тя продължава да впечатлява с тяло, което лесно конкурира много по‑млади инфлуенсъри и спортисти. Маги тренира редовно и целенасочено, с пет тренировки седмично – обикновено четири силови и един ден кардио, което ѝ помага да поддържа мускулатурата и тонуса си. Тя открито споделя, че спортът за нея е не просто заради външен вид, а философия на живот – начин да се чувства силна, здрава и уверена във всяка възраст.

Джулиана Гани

Плеймейтката Джулиана Гани е известна освен с дръзката си визия и с намесата на пластични корекции, и със спортна форма. Плочките ѝ са резултат от комбинация между редовни тренировки, силова работа и кардио. Тя споделя упражнения, които могат да се изпълняват както в залата, така и у дома.

Ивка Бейбе

Ивка Бейбе впечатлява със стегнат корем, за който казва, че винаги е имала. Тя често тренира на фитнес площадки на открито, а освен това харесва фитнес и пилатес.

Красивата българска моделка Олга Модева не отстъпка на колежките си в бранша и особено в началото на новата година е сред активно спортуващи, „градящи“ своите плочки за лятото.

Антоанет Пепе

Антоанет Пепе е една от най‑популярните български инфлуенсърки, позната с откровеното си съдържание за живота, семейството и личните си преживявания. Поддържана фигурата си със спорт, за който намира време дори и след грижите за трите си деца и различните бизнеси, които има. Според нея няма „лесен отговор“ как успява да поддържа външния си вид, но семейството и децата ѝ са една от големите ѝ мотивации. Именно те ѝ дават енергия и хъс да се развива и да се грижи за себе си. По време на подготовката за сватбата си Антоанет споделя, че посещава фитнес почти всеки ден, за да изглежда и да се чувства добре в този специален момент. Инфлуенсърката не веднъж е споделяла, че в миналото се е борила с хранително разстройство. Дълго време тя е вегетарианка, но заради здравословни проблеми започва да яде месо.

Керана

Певица, актриса, водеща - Керана е една от най-атрактивните личности в света на театъра и музиката. Ослепителна усмивка и плочки на корема, които могат да разбият всяка класация. Разбира се, не всичко е ген! Керана тренира изключително много за атрактивната си визия. Здравословното хранене също й е приоритет. Любопитен факт е, че в някои от дните си яде само ябълки. При това с обелките, семките, и остават само дръжките. Дали това помага за хубаво тяло. Не е ли очевидно?

