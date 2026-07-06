Светът на конкурсите за красота е потресен от трагичната новина за смъртта на Скарлент Родригес – носителка на титлата "Мис Гранд Орландо 2025", както и на нейния партньор Хосе Кастро.

Двамата бяха открити мъртви след мащабна издирвателна операция в крайбрежния район Катиа ла Мар, един от най-тежко засегнатите от разрушителните земетресения, разлюлели Венецуела на 24 юни.

Новината бе потвърдена от близките на двойката, след дни на отчаяно търсене. Според информация от местни медии, Родригес и Кастро са били затрупани под рухнала жилищна сграда. Спасителните екипи са работили неуморно, но за съжаление усилията им завършват с трагичен резултат.

„И двамата бяха намерени мъртви… един до друг, заедно до самия край“, сподели семейството в кампания в GoFundMe, създадена за покриване на разходите по погребението. Те изказаха благодарност към всички, които са оказали подкрепа и са помогнали в издирването.

Снимка: instagram/skarlentrodriguez

Скарлент Родригес и бляскавата ѝ кариера

23-годишната Родригес бързо набира популярност в света на модата и конкурсите за красота. Миналата година младата жена, която от Венецуела, но работи в САЩ като модел и участничк в конкурси за красота, бе коронована за "Мис Гранд Орландо 2025“.

Снимка: instagram/skarlentrodriguez

Организаторите на конкурса изразиха съболезнования за смъртта на Скарлент, описвайки я като лъчезарна, позитивна и вдъхновяваща личност.

Снимка: instagram/skarlentrodriguez

Венецуела след смъртоносните земетресения

Смъртта на Родригес и Кастро е сред многото лични трагедии, произтичащи от мощните земетресения, ударили Венецуела на 24 юни. Двете земетресения причиняват масови разрушения - срутване на жилищни сгради, хотели и други структури и оставят хиляди семейства без дом.

Властите продължават издирвателните и спасителните операции, докато общностите работят по възстановяването след едно от най-смъртоносните природни бедствия в новата история на страната.

Редица популярни личности реагираха публично на трагедията. Сред тях бяха и едни от най-големите звезди на латиноамериканските теленовели - Освалдо Риос и Корайма Торес, станали популярни с участието си в сериала „Касандра“ (1992 г.). И двамата споделиха емоционални послания в социалните мрежи, с които изразиха отношението си към пострадалите и близките на жертвите.

Във видеото - да си припомним какво точно се случи във Венецуела на 24 юни: