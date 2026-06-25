Силна новина разтърси света през последните часове – Венецуела бе засегната от серия мощни земетресения. Според първоначалната информация, районът е бил ударен от предшественик с магнитуд 7,2, а почти веднага след него от още по-силен трус със сила 7,5.

Новината бързо обиколи света, а ситуацията, очаквано, предизвика сериозно напрежение и тревога сред местните жители. Както и сред популярните личности – редица актьори, изпълнители и публични личности побързаха да изразят своята загриженост и съпричастност към случващото се.

Освалдо Риос и Корайма Торес, две от най-емблематичните имена от латиноамериканските теленовели, също реагираха публично на трагедията.

Някогашната екранна двойка, обединена днес от трагедията

Снимка: instagram/novelas_inesqueciveiss

Актьорите, придобили световна популярност с участието си в сериала „Касандра“ (1992 г.), споделиха емоционални послания в социалните мрежи, с които изразиха отношение към пострадалите и близките на жертвите. Публикациите им бързо привлякоха вниманието на феновете, които помнят екранната им химия в сериала и продължават да ги следват и до днес.

„На път съм за Дубай, но сърцето молитвите ми са с теб, Венецуела“, написа Освалдо към поредицата от кадри, които разкриват мащабите на случилото се.

Корайма сподели снимки, изобразяващи ръце, събрани в молитва - силен символичен жест на надежда и съпричастност към родната ѝ страна.

Макар да не са заедно като двойка от десетилетия, двамата актьори отново се „събират“ в публичното пространство - този път не на снимачната площадка, а в знак на човешка солидарност.

Какво се случва днес с Освалдо Риос

65-годишният пуерторикански актьор, музикант и модел става една от най-разпознаваемите звезди на латиноамериканските теленовели през 90-те години, благодарение на харизматичните си роли и силно екранно присъствие.

Въпреки че учи и завършва психология и известно време работи като детски психолог, той бързо се преориентира към музиката. Участва в местни групи, а постепенно това го отвежда към моделството, а оттам и към телевизията.

Големият пробив на Освалдо идва със сериала „Касандра“, който се превръща в международен хит и се излъчва в десетки държави, включително и в България. Други известни теленовели с негови участия са "Три съдби" и "Вдовицата в бяло".

Така той се превръща в голяма международна звезда на жанра. Гостува дори и у нас през 1998 г. - изнася концерт в Зала 1 на НДК и участва в няколко медийни и фен събития в страната.

Освалдо Риос е бил женен три пъти. От браковете си има три деца - Гиулиано Риос, роден през 1990 г., Освалдо Риос, роден през 2001 г. и Алесандро Риос - през 2009 г.

Снимка: instagram/osvaldoriosalonso

Актьорът често говори за силната връзка, която е изградил с децата си. И е споделял в интервюта, че държи да прекарва максимално време си с тях.

Освен официалните си връзки, той често е свързван с известни публични личности, сред които и с певицата Шакира в младите ѝ години.

В последните години Освалдо продължава да се занимава с актьорство, макар и по-рядко. И макар и животът му днес да е по-спокоен в сравнение с върха на славата през 90-те, все пак участва периодично в нови продукции и пътува между различни държави за снимки.

Къде е днес Корайма Торес

Венецуелската актриса, подобно на Освалдо Риос, става разпознаваемо лице по целия свят с главната си роля в „Касандра“. След огромния успех на сериала тя продължава кариерата си основно в Колумбия и участва в различни продукции, сред които „Крилете на любовта“, „Лорена“.

Дълги години Корайма е омъжена от 1996 г. за колумбийския актьор Николас Монтеро. Имат син – Ману Николас, който е единственото им дете.

Преди около година стана ясно, че актрисата е решила са сложи край на 25-годишния си брак. Но споделя в интервюта, че тя и Николас остават близки. Любопитно е, че Корайма дарява преди време единия си бърбек на своята половинка, благодарение на което той живее втори живот.

Самата Корайма е преминавала през тежки здравословни изпитания. В началото на 2000-те ѝ е открит сериозен проблем, изискващ операция и дълго възстановяване. По-късно тя говори открито за здравето си и колко важно е човек да се грижи за себе си.

Днес Корайма продължава да се занимава с актьорство - участва в театрални проекти, появява се в телевизионни интервюта. Активна е в социалните мрежи, където споделя моменти от ежедневието си.

Във видеото - кадри от случващото се в момента във Венецуела:

