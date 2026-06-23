Всички познават Филип Буков – при това не само като успешен актьор лице от телевизионния екран, но и като човек с голямо сърце. Той редовно се включва в благотворителни инициативи, дарителски кампании и помага на хора, изпаднали в трудни ситуации. Тази негова съпричастност го превръща не просто в звезда, а в човек, с когото мнозина могат да се идентифицират.

Но за съжаление, колкото и обичан да е Филип, и на него му се случват неприятни неща. Само преди часове той се оплака в социалните мрежи от неприятен инцидент – някой е откраднал каската му от мотора.

„Много съм ядсан“, написа той към краткото видео. На кадрите виждаме самия Филип, някъде в нощна София, който показва мотора си, останал без аксесоара, който е важен елемент от оборудването за безопасност на всеки моторист.

Видимо разочарован, актьорът отправи апел към последователите си: ако някой попадне на каската или има информация за нея, да му помогне да си я върне. И уточнява, е тя няма как да бъде сбъркана, тъй като на задната ѝ част е изписано забавното: "Sorry, girls, I'm gay“ („Съжалява, момичета, аз съм гей“).

Макар случката да е неприятна, реакцията на феновете не закъсня. Под публикацията му заваляха десетки коментари с подкрепа, а мнозина изразиха надежда, че каската ще бъде намерена и върната на собственика си.

Моторите и адреналина са страст на звездния капитан в предаването „Аз обичам България“. Той често споделя кадри от своите приключения на две колела и многократно е говорил за любовта си към високите скорости и екстремните преживявания.

Друго негово любимо хоби е изкачването на планините и дългите преходи сред природата. Той често достига Черни връх на Витоша. А само преди ден изненада последователите си с ново постижение - изкачи първенеца на планината с бебе на раменете си. "От малки ги учим да свикват!", пише Буков към снимките и видеоклипове, които сподели в социалните мрежи.

Във видеото - Филип Буков заедно с колежката си Алекс Сърчаджиева в предаването "Coolt":