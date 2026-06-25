Извънредна новина разтърси Латинска Америка - през последните часове стана известно, че Венецуела, заедно с няколко съседни държави и островни територии, е била засегната от мощна серия земетресения, включваща предварителен трус с магнитуд 7,2, последван почти веднага от втори с магнитуд 7,5.
Извънредната ситуация предизвика тревога сред местното население, както и сред много известни личности, живеещи в чужбина, които изразиха болката и безпокойството си за случващото се в родината им.
Звездата от латино сериалите Габриела Спаник беше сред първите известни личности, които реагираха чрез официалните си профили в социалните мрежи, пише още Milenio.
Актрисата, която постоянно следи случващото се в родната си страна, публикува емоционално послание в Инстаграм по време на кризата:
„Свети Боже, смили се над Венецуела, Колумбия, Аруба и Кюрасао.“
По-късно, след като международни агенции като EFE съобщиха за инфраструктурните щети от земетресенията, звездата от теленовелите отново се обърна към последователите си в социалните мрежи, призовавайки за обща молитва и изразявайки тревогата си, че не може да се свърже със своите близки:
„Боже мой, Господи, протегни ръката си! Нека се молим за Венецуела след силното земетресение с магнитуд 7,1. Гледам видеа, разпространявани в социалните мрежи, и се опитвам да се свържа с роднини и познати, но комуникацията е затруднена. Евакуират се сгради и засегнати градски райони, докато аварийните екипи оценяват възможните щети.“
Двете земетресения, които предизвикаха предупреждения за цунами
Според техническата информация, публикувана от официалната американска система за предупреждение за цунами, северната централна част на континента е била изправена пред необичайно явление.
Земята е била разтърсена от две силни земетресения в рамките на по-малко от една минута. Първото, с магнитуд 7,2, впоследствие е било определено от специалистите като предварителен трус. Само секунди по-късно е последвало второто земетресение с магнитуд 7,5, което се е превърнало в основния трус от сеизмичната поредица.
Националният център за предупреждение за цунами на САЩ обяснява, че подобно явление се случва, когато две много силни земетресения с близки магнитуди възникнат в една и съща географска зона само през няколко секунди разлика, което значително увеличава въздействието върху сградите и инфраструктурата.
Според данните на Геоложката служба на САЩ (USGS), епицентърът се е намирал в община Монталбан, щата Карабобо, в централната част на Венецуела, на около 300 км от столицата Каракас.
Международната организация е определила труса като особено опасен и плитък, тъй като е бил на дълбочина едва 13,2 км, което обяснява силното му усещане на повърхността.Тази двойна сеизмична серия представлява едно от най-сериозните земетресения в региона от 2018 г., когато трус с магнитуд 7,3 в щата Сукре беше усетен в десет различни държави, включително Бразилия, Гвиана и редица карибски острови.
Към момента на публикуване на информацията службите за гражданска защита и пожарните екипи продължават да наблюдават засегнатите райони и да възстановяват комуникационните линии.
Габриела Спаник
Габриела Спаник е венецуелска актриса, певица, модел и бивша участничка в конкурси за красота, най-известна с ролите си в латиноамериканските теленовели. Тя се превръща в международна телевизионна звезда благодарение на участията си в изключително успешни мелодрами през края на 90-те и началото на 21 век и остава едно от най-разпознаваемите лица в испаноезичните сапунени сериали.
Най-известни роли
Едно от най-големите постижения на Спаник е двойната ѝ роля на близначките Паола Брачо и Паулина Мартинес в теленовелата La Usurpadora („Узурпаторката“). Сериалът се превръща в международен хит и е излъчван в десетки държави, което утвърждава репутацията ѝ в испаноезичния свят. Премиерата на Узурпаторката е на 9 февруари 1998 г. по Canal de las Estrellas. Последният, 120-и епизод, е излъчен на 24 юли 1998 г.
Мексиканската теленовела "Узурпаторката" е режисирана от Беатрис Шеридан и продуцирана от Салвадор Мехия за Телевиса през 1998 г. Версията, написана от Карлос Ромеро, е базирана на едноименната венецуелска теленовела от 1972 г., която е въз основа на радионовелата El hogar que me robé, създадена от Инес Родена. В главните роли са Габриела Спаник, изпълняваща две роли - положителна и отрицателна.
Теленовелата има безпрецедентен успех както в Мексико (с ежедневен рейтинг от 38.4) така и по света – излъчена е в 125 държави и преведена на 25 езика. „Узурпаторката“ постига най-висок рейтинг за сериал в своя жанр в историята на телевизионните сериали. По-късно Спаник играе главни роли и в популярни продукции като Por Tu Amor, La Intrusa, La Venganza и Tierra de Pasiones.
Ранен живот
Родена е на 10 декември 1973 г. в Ортис, Венецуела, в семейство с хърватски и венецуелски корени. Преди да стане актриса, участва в конкурса „Мис Венецуела“1992, който дава старт на кариерата ѝ в шоубизнеса. Известно време изучава психология, преди да се посвети изцяло на актьорството.
Кариера извън актьорството, наследство и признание
Освен в телевизията, Спаник работи като певица, писателка и участничка в риалити предавания. Сред музикалните ѝ проекти са албумите Gabriela Total и En Carne Viva.
Габриела Спаник често се свързва със „златната ера“ на латиноамериканските теленовели. Особено известна е със способността си да играе няколко персонажа в една и съща продукция – талант, който се превръща в нейна запазена марка. Благодарение на нейните изпълнения много сериали достигат до международна аудитория и тя остава една от най-разпознаваемите венецуелски телевизионни актриси в света.