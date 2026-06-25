Извънредна новина разтърси Латинска Америка - през последните часове стана известно, че Венецуела, заедно с няколко съседни държави и островни територии, е била засегната от мощна серия земетресения, включваща предварителен трус с магнитуд 7,2, последван почти веднага от втори с магнитуд 7,5.

Извънредната ситуация предизвика тревога сред местното население, както и сред много известни личности, живеещи в чужбина, които изразиха болката и безпокойството си за случващото се в родината им.

Звездата от латино сериалите Габриела Спаник беше сред първите известни личности, които реагираха чрез официалните си профили в социалните мрежи, пише още Milenio.

Актрисата, която постоянно следи случващото се в родната си страна, публикува емоционално послание в Инстаграм по време на кризата:

„Свети Боже, смили се над Венецуела, Колумбия, Аруба и Кюрасао.“

Снимка: Getty Images

По-късно, след като международни агенции като EFE съобщиха за инфраструктурните щети от земетресенията, звездата от теленовелите отново се обърна към последователите си в социалните мрежи, призовавайки за обща молитва и изразявайки тревогата си, че не може да се свърже със своите близки:

„Боже мой, Господи, протегни ръката си! Нека се молим за Венецуела след силното земетресение с магнитуд 7,1. Гледам видеа, разпространявани в социалните мрежи, и се опитвам да се свържа с роднини и познати, но комуникацията е затруднена. Евакуират се сгради и засегнати градски райони, докато аварийните екипи оценяват възможните щети.“

Снимка: Instagram/@gabyspanictv

Двете земетресения, които предизвикаха предупреждения за цунами

Според техническата информация, публикувана от официалната американска система за предупреждение за цунами, северната централна част на континента е била изправена пред необичайно явление.

Земята е била разтърсена от две силни земетресения в рамките на по-малко от една минута. Първото, с магнитуд 7,2, впоследствие е било определено от специалистите като предварителен трус. Само секунди по-късно е последвало второто земетресение с магнитуд 7,5, което се е превърнало в основния трус от сеизмичната поредица.

Снимка: Getty Images

Националният център за предупреждение за цунами на САЩ обяснява, че подобно явление се случва, когато две много силни земетресения с близки магнитуди възникнат в една и съща географска зона само през няколко секунди разлика, което значително увеличава въздействието върху сградите и инфраструктурата.

Според данните на Геоложката служба на САЩ (USGS), епицентърът се е намирал в община Монталбан, щата Карабобо, в централната част на Венецуела, на около 300 км от столицата Каракас.

Международната организация е определила труса като особено опасен и плитък, тъй като е бил на дълбочина едва 13,2 км, което обяснява силното му усещане на повърхността.Тази двойна сеизмична серия представлява едно от най-сериозните земетресения в региона от 2018 г., когато трус с магнитуд 7,3 в щата Сукре беше усетен в десет различни държави, включително Бразилия, Гвиана и редица карибски острови.

Снимка: Getty Images

Към момента на публикуване на информацията службите за гражданска защита и пожарните екипи продължават да наблюдават засегнатите райони и да възстановяват комуникационните линии.

Габриела Спаник

Габриела Спаник е венецуелска актриса, певица, модел и бивша участничка в конкурси за красота, най-известна с ролите си в латиноамериканските теленовели. Тя се превръща в международна телевизионна звезда благодарение на участията си в изключително успешни мелодрами през края на 90-те и началото на 21 век и остава едно от най-разпознаваемите лица в испаноезичните сапунени сериали.

Най-известни роли

Едно от най-големите постижения на Спаник е двойната ѝ роля на близначките Паола Брачо и Паулина Мартинес в теленовелата La Usurpadora („Узурпаторката“). Сериалът се превръща в международен хит и е излъчван в десетки държави, което утвърждава репутацията ѝ в испаноезичния свят. Премиерата на Узурпаторката е на 9 февруари 1998 г. по Canal de las Estrellas. Последният, 120-и епизод, е излъчен на 24 юли 1998 г.

Мексиканската теленовела "Узурпаторката" е режисирана от Беатрис Шеридан и продуцирана от Салвадор Мехия за Телевиса през 1998 г. Версията, написана от Карлос Ромеро, е базирана на едноименната венецуелска теленовела от 1972 г., която е въз основа на радионовелата El hogar que me robé, създадена от Инес Родена. В главните роли са Габриела Спаник, изпълняваща две роли - положителна и отрицателна.

Теленовелата има безпрецедентен успех както в Мексико (с ежедневен рейтинг от 38.4) така и по света – излъчена е в 125 държави и преведена на 25 езика. „Узурпаторката“ постига най-висок рейтинг за сериал в своя жанр в историята на телевизионните сериали. По-късно Спаник играе главни роли и в популярни продукции като Por Tu Amor, La Intrusa, La Venganza и Tierra de Pasiones.

Ранен живот

Родена е на 10 декември 1973 г. в Ортис, Венецуела, в семейство с хърватски и венецуелски корени. Преди да стане актриса, участва в конкурса „Мис Венецуела“1992, който дава старт на кариерата ѝ в шоубизнеса. Известно време изучава психология, преди да се посвети изцяло на актьорството.

Кариера извън актьорството, наследство и признание

Освен в телевизията, Спаник работи като певица, писателка и участничка в риалити предавания. Сред музикалните ѝ проекти са албумите Gabriela Total и En Carne Viva.

Габриела Спаник често се свързва със „златната ера“ на латиноамериканските теленовели. Особено известна е със способността си да играе няколко персонажа в една и съща продукция – талант, който се превръща в нейна запазена марка. Благодарение на нейните изпълнения много сериали достигат до международна аудитория и тя остава една от най-разпознаваемите венецуелски телевизионни актриси в света.