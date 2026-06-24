Първородният син на актрисата Радина Кърджилова от връзката й с Деян Донков – Христо, навърши 10 години, като звездата от сериалите „Стъклен дом“, "Фамилията" и „Мен не ме мислете“ не пропусна да сподели трогателно послание и вълнуващи мигове от празненството на малчугана.

От 2011 г. до 2024 г. Радина Кърджилова има връзка с актьора Деян Донков. На 23 юни 2016 г. им се ражда син, а през 2021 г. отново син. От 2024 г. Кърджилова има връзка с актьора Пламен Димов.

„Защото животът ни е ценен. И колко важен. И как бързо върви. А светът е най, когато го пълниш. Въздушно, облачно, слънчево, дъждовно, гръмотевично. Със светлини и пак Светлини. Благодаря ти, Христо, за търпението и обичта, с която ме даряваш“, пише Кърджилова в Инстаграм профила си, където сподели галерия от очарователни снимки заедно с Христо и приятелите му, с които празнуват заедно.

„Затова, че приятелството е пътят към това да опознаваш себе си и да бъдеш по-добър човек. И твоите момчета, с които риташе футбол като за Световното първенство тази година! Светът е по-хубав, когато обичаш! Честит рожден ден, Христо! Благодаря на всички, които дойдоха. Беше чудно парти!“, не крие вълнението си Кърджилова.

"П. П. Христо вече е на първия етаж! Небостъргачите са за хора, които искат да стигнат до небето, а ние благородно си мечтаем за него. Зинеден Зидан е номер 1 (за мен). Меси, ех, този Меси“, пише още актрисата в публикацията си в социалната мрежа.

Бащата на Христо – актьорът Деян Донков, също сподели множество снимки и клипчета в Инстаграм профила си, на които виждаме малчугана да се забавлява на празника си.

На кадрите вече 10-годишният Христо играе футбол в компанията на приятелите си, докато носи фланелка с номер 10 на бразилския футболен национал Неймар, който в момента представя страната си на Световното първенство по футбол 2026 в Мексико, САЩ и Канада.